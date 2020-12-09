AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor

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Apple yeni kulaklık modeli AirPods Max’i tanıttı ve Türkiye’de satışa sundu. Fiyatı yüksek olduğu için eleştirilen AirPods Max’in kulaklık yastığı da epey pahalı.

AirPods Max’in kendisi 5699 TL’ye satılıyor. Herhangi bir nedenden ötürü kulaklık yastığını değiştirmek istediğinizde ise yenisi için 729 TL ödemeniz gerekecek. Bu fiyata yalnızca bir çift kulaklık yastığı satılıyor. Satılan yastığın teknolojik açıdan herhangi bir özelliği bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu"

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AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu

Kulaklık Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanıyor. 3.5mm girişli bir cihaza bağlamak için bir ucu Lightning bir ucu 3.5mm kablo satın almanız gerecek. Bu kablo da 329 TL’ye satılıyor.

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Ürünlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-max

https://www.apple.com/tr/shop/product/MJ0E3ZM/A/

https://www.apple.com/tr/shop/product/MXK22ZM/A/lightning-35-mm-ses-kablosu-12-m-beyaz

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