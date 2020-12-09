AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor

Apple yeni kulaklık modeli AirPods Max’i tanıttı ve Türkiye’de satışa sundu. Fiyatı yüksek olduğu için eleştirilen AirPods Max’in kulaklık yastığı da epey pahalı.
AirPods Max’in kendisi 5699 TL’ye satılıyor. Herhangi bir nedenden ötürü kulaklık yastığını değiştirmek istediğinizde ise yenisi için 729 TL ödemeniz gerekecek. Bu fiyata yalnızca bir çift kulaklık yastığı satılıyor. Satılan yastığın teknolojik açıdan herhangi bir özelliği bulunmuyor.
Ayrıca Bkz. "AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu"İlginizi Çekebilir AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu
Kulaklık Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanıyor. 3.5mm girişli bir cihaza bağlamak için bir ucu Lightning bir ucu 3.5mm kablo satın almanız gerecek. Bu kablo da 329 TL’ye satılıyor.
Ürünlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-max
https://www.apple.com/tr/shop/product/MJ0E3ZM/A/
https://www.apple.com/tr/shop/product/MXK22ZM/A/lightning-35-mm-ses-kablosu-12-m-beyaz
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Arkadaşlar her ürünü herkes alacak diye bir şey yok yine aynı şekilde her ürünün bir alıcısı vardır.
Atıyorum siz gidip Prada'ya %100 Kumaş bir ürünü niye 1.000₺'ye satıyorsunuz bunu kim alacak der misiniz?
Nasıl ki Apple Watch Hermes bir seçenekse, Airpods Max'te bir seçenecek/tercih meselesi.