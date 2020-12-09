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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor

    Apple'ın 5699 TL'ye satılan yeni kulaklığının ek kulaklık yastığı 729 TL'ye satılıyor. AirPods Max'in sadece süngeri, AirPods 2. nesil ile yakın fiyata sahip.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    63
    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor
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    Apple yeni kulaklık modeli AirPods Max’i tanıttı ve Türkiye’de satışa sundu. Fiyatı yüksek olduğu için eleştirilen AirPods Max’in kulaklık yastığı da epey pahalı.

    AirPods Max’in kendisi 5699 TL’ye satılıyor. Herhangi bir nedenden ötürü kulaklık yastığını değiştirmek istediğinizde ise yenisi için 729 TL ödemeniz gerekecek. Bu fiyata yalnızca bir çift kulaklık yastığı satılıyor. Satılan yastığın teknolojik açıdan herhangi bir özelliği bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu

    Kulaklık Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanıyor. 3.5mm girişli bir cihaza bağlamak için bir ucu Lightning bir ucu 3.5mm kablo satın almanız gerecek. Bu kablo da 329 TL’ye satılıyor.

    AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor
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    Ürünlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

    https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-max

    https://www.apple.com/tr/shop/product/MJ0E3ZM/A/

    https://www.apple.com/tr/shop/product/MXK22ZM/A/lightning-35-mm-ses-kablosu-12-m-beyaz



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    onder.t (önder tarım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tim Cook nasıl saplayacağını biliyor aferin, bunlar yüksek kâr marjıyla satıldıkça hisseler daha da yükselir :)
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    iDoctor 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birçok yazı gördüm işte ABD'ye göre bile pahalı vs.



    Arkadaşlar her ürünü herkes alacak diye bir şey yok yine aynı şekilde her ürünün bir alıcısı vardır.



    Atıyorum siz gidip Prada'ya %100 Kumaş bir ürünü niye 1.000₺'ye satıyorsunuz bunu kim alacak der misiniz?



    Nasıl ki Apple Watch Hermes bir seçenekse, Airpods Max'te bir seçenecek/tercih meselesi.
    Birçok yazı gördüm işte ABD'ye göre bile pahalı vs. Arkadaşlar her ürünü herkes alacak diye bir şey yok yine aynı şekilde her ürünün bir alıcısı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    MPT-76 (Yahya Akça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maliyeti maksimum 2 dolar olan kabloyu sırf bizim ülkemizde de değil Amerika'da dahi fahiş fiyattan satıyor apple. En fazla 10 dolara satması gerektiği kabloyu 35 dolara satıyor. Kazığın alası oldu bu marka alanlara hala şaşırıyorum doğrusu. 3.5 mm kablosu kutunun içinden çıkmıyor bile bu kadar para verdikten sonra. Gerçekten çok yazık. Ne yapsalar satacaklarını bildikleri için istedikleri gibi at koşturuyorlar.
    Maliyeti maksimum 2 dolar olan kabloyu sırf bizim ülkemizde de değil Amerika'da dahi fahiş fiyattan satıyor apple. En fazla 10 dolara satması gerektiği kabloyu ...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    onboardx 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Parası olana herşey güzeldir.
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    Rosalyn 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artik hayalini de kurmuyorum aldıktan sonra bisey olsa kulaklik yastigi kaybolsa bide ona okadar para dökeceğim..
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir telefona 15-20k TL veren bir kulaklığa 5700 TL de verir, yastığına 730 TL de verir, kablosuna 330 TL de verir. Ama bütün bunlar Tim Cook'un iyi sapladığı gerçeğini değiştirmez. Sapına kuvvet Timciğim
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    igetsky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sepete atayim bitane nasilsa 14 gun iade hakkim var sizin icin test ederim
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zenginin malı zühürdün çenesini yorar. Bizdeki orta karar ergenler, esnaf memur çocukları veya bizzat bakkal bile Iphone'nun son modelini alamaz ise kendini eksik ve fakir hissediyor! Hakikaten sizin kafanız iyi mi? Bu modeller, bu aksesuarlar zenginler veya jet sosyete için, petron zengini araplar, prensler için, CEO'lar için, Kim Kardashian gibi para içinde yüzen starlar için. Size ne? Tabii canım, biz hep eziğiz bir kulaklık yastığı bile alamıyoruz, yazık bize.
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    EGök_G70 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M.kunu çıkaramaya başladılar
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    cagataybaysal (Çağatay Baysal) 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu dönemde AirPods alınmaz
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    coolfighter (coolfighter coolfighter) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan temiz para kazanıyor elemanlar. Helal olsun.
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    sadecedogan (Doğan Atik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nedir agaaa !!
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    SilenthillDream 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vayy be dünya ne hale geldi şuraya bak
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    4307 kez okundu.
    45 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

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