Akıllı saat pazarında şaşırtan büyüme

Tam Boyutta Gör Global enflasyon ile birlikte en güçlü görünen sektörlerde bile küçülmeler yaşanırken akıllı saat pazarında şaşırtıcı bir büyüme görünüyor. Premium akıllı saatlerin yanında temel niteliklere sahip ucuz akıllı saatlerin olması bunda en büyük etken.

Akıllı saat pazarı rekor kırıyor

Yapılan sektör araştırmasına göre akıllı saat pazarı bu yıl yüzde 30 civarında büyüme yaşadı. Hindistan ise yüzde 171 yıllık büyüme ile rekor kırdı ve global olarak en büyük akıllı saat pazarı haline geldi.

Huawei Watch Buds, 2 Aralık'ta tanıtılacak 8 sa. önce eklendi

Üst seviye özellikle donatılmış premium akıllı saat segmentinde yüzde 23 artış yaşanmış. Segmentin lideri yüzde 50 pay ile Apple ve yüzde 48 büyümüş. Samsung ise Galaxy Watch5 serisi ile yüzde 62 civarında bir büyüme yaşamış ancak Hindistan’da gerileme yaşadığı için genel pazar payında düşüş olmuş.

Temel özelliklerle donatılmış bütçe dostu segmenti ise yüzde 35 büyümüş. Segmentte Noise markası yüzde 25 ile lider. Onu Fire-boltt, boAt ve Xiaomi takip ediyor. Hintli Noise ülkesinde büyük başarı yakaladığı için global pazarda Apple ve Samsung’un arkasından üçüncü sıraya yerleşmiş. Bununla birlikte en çok gelir elde edilen kısım haliyle premium segmenti.

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