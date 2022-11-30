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    Akıllı saat pazarında şaşırtan büyüme

    Gerek üst seviye özellikli premium akıllı saat sınıfı gerekse uygun fiyatlı akıllı saat sınıfı bu yıl önemli artışlar gösterdi. En yüksek performans ise Hindistan pazarında yaşandı. 
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    Akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Global enflasyon ile birlikte en güçlü görünen sektörlerde bile küçülmeler yaşanırken akıllı saat pazarında şaşırtıcı bir büyüme görünüyor. Premium akıllı saatlerin yanında temel niteliklere sahip ucuz akıllı saatlerin olması bunda en büyük etken.

    Akıllı saat pazarı rekor kırıyor

    Yapılan sektör araştırmasına göre akıllı saat pazarı bu yıl yüzde 30 civarında büyüme yaşadı. Hindistan ise yüzde 171 yıllık büyüme ile rekor kırdı ve global olarak en büyük akıllı saat pazarı haline geldi.

    Üst seviye özellikle donatılmış premium akıllı saat segmentinde yüzde 23 artış yaşanmış. Segmentin lideri yüzde 50 pay ile Apple ve yüzde 48 büyümüş. Samsung ise Galaxy Watch5 serisi ile yüzde 62 civarında bir büyüme yaşamış ancak Hindistan’da gerileme yaşadığı için genel pazar payında düşüş olmuş.

    Temel özelliklerle donatılmış bütçe dostu segmenti ise yüzde 35 büyümüş. Segmentte Noise markası yüzde 25 ile lider. Onu Fire-boltt, boAt ve Xiaomi takip ediyor. Hintli Noise ülkesinde büyük başarı yakaladığı için global pazarda Apple ve Samsung’un arkasından üçüncü sıraya yerleşmiş. Bununla birlikte en çok gelir elde edilen kısım haliyle premium segmenti.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 4 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 21 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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