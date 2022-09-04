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    AirPods Pro 2 şarj kutusu sızdırıldı: Casusluk için kullanılabilir

    iPhone 14 ile birlikte duyurulması beklenen AirPods Pro 2'nin şarj kutusu sızdırıldı. Render görselleri paylaşılan şarj kutusunun casusluk için kullanılabilecek ilginç bir özelliği ortaya çıktı.
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    AirPods Pro 2 şarj kutusu sızdırıldı
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    7 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek “Far Out” isimli etkinlikte duyurulması beklenen AirPods Pro 2'nin şarj kutusuna ait render görselleri sızdırıldı. Paylaşılan görsellerle birlikte şarj kutusunun üç yeni özelliği ortaya çıktı.

    Şarj kutusunda dahili mikrofon ve hoparlör bulunacak 🎧

    AirPods Pro 2 ile ilgili mevcut sızıntıları doğrular nitelikteki görsellerde dikkat çeken ilk detay, kasanın altında yer alan hoparlör ızgarası oluyor. Bu sayede "Bul" ağına dahil olması beklenen şarj kutusu, kulaklıklar kutuya yerleştirmese dahi kolaylıkla bulunabilecek. Zira şarj kutusu, kaybolması durumunda üzerindeki hoparlör sayesinde tıpkı AirPods'larda olduğu gibi ses çıkartabilecek. Böylece kullanıcılar şarj kutusunun yerini kolaylıkla bulabilecek.

    Şarj kutusunun hoparlör ızgarasıyla birlikte bir de mikrofon deliğine ev sahipliği yaptığı görülüyor. Ancak mikrofonun tam olarak ne için kullanılacağı belli değil. Tahminler mikrofonun, işitme güçlüğü çeken kullanıcıların ortamdaki konuşmayı duymasına yardımcı olan erişilebilirlik özelliği "Canlı dinleme" için kullanılabileceği yönünde. Öyle ki kutudaki mikrofon, ortam sesini alıp birinin taktığı AirPods Pro'ya göndererek, sesin daha kolay duyulmasını sağlayabilir. 

    AirPods Pro 2 şarj kutusu sızdırıldı
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    AirPods Pro 2 şarj kutusu casusluk için kullanılabilir 🦻

    Halihazırda iPhone ve AirPods ikilisiyle kullanılan canlı dinleme özelliği yer yer casusluk için kullanılabiliyor. Öyle ki canlı dinleme özelliğini aktif edip iPhone'unuzu bir odada bırakıp başka bir odaya geçtiğinizde, şayet AirPods ve iPhone birbirlerinin menzili içerisindeyse yan odada konuşulanları anlık olarak AirPods'tan dinleyebiliyorsunuz. Tahminler doğru çıkarsa AirPods Pro 2 şarj kutusu da bu amaçla kullanılabilir.

    Son olarak görseller, şarj kutusunun sağında taşıma askısı için ayrılmış bir oyuğu da gözler önüne seriyor. Bu sayede şarj kutusu, ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymadan rahatlıkla anahtarlığa takılabilecek.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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