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    Anlık Bildirim

    AirPods Pro 3'ün sağlık özellikleri ortaya çıktı

    Mark Gurman, AirPods'un sağlık özelliklerine ilişkin birkaç güncelleme yayınladı. Apple, AirPods Pro 3 için yeni sensörler dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık özellikleri üzerinde çalışıyor.
    apple airpods pro 3 kalp atış hızı ölçümü özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni AirPods için kalp atış hızı takibi, sıcaklık sensörü ve bir dizi fizyolojik ölçümü izleyecek yeni sensörler dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı bildirildi.

    AirPods Pro 3, kalp atış hızı ölçümü ve sıcaklık algılama özelliğiyle gelebilir

    Gurman, kalp atış hızı teknolojisinin erken geliştirme olan AirPods Pro 3 için hazır olabileceğini söylüyor. Kalp atış hızı takibi özelliğine sahip AirPods, daha fazla kullanıcının Apple Watch takmaya gerek duymadan sağlık ve zindelik amaçlı özelliğe erişmesini sağlayacak. Apple’ın testlerine göre kalp atış hızı ölçümü AirPods’a kıyasla Apple Watch’ta daha doğru sonuçlar veriyor ancak arada çok fazla fark yok.

    Bu arada Apple, yeni Powerbeats Pro 2 kulaklığında egzersiz sırasında kalp atış hızı izleme özelliği sunacak. Kullanıcı, kalp atış hızını ölçmek için Powerbeats Pro 2'yi koşu bandı gibi spor salonu ekipmanlarına bağlayabilecek. Veriler iPhone'daki Sağlık uygulamasında ve desteklenen diğer uygulamalarda görülebilecek.

    Gurman’a göre Apple, daha uzun vadede yapay zeka destekli özellikleri etkinleştirmek için AirPods’a kamera eklemeyi de düşünüyor.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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