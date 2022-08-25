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Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte Bionluk gibi freelance iş platformlarının kullanımı epey arttı. Akbank, freelancerların hayatını kolaylaştırmak için Bionluk ile iş birliği yaptı.

Bionluk ödemesini Akbank hesabına alan müşteriler, çeşitli bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Bionluk’tan Akbank hesabına ödeme alan müşteriler, 45 gün boyunca Akbank Mobil ve İnternet'ten havale, EFT, ortak ATM'lerden para çekme ve ATM'lerden limit üstü para çekme işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için Akbank hesabınıza Bionluk’tan ödeme gelmesi yeterli. Ödeme geldikten sonraki 45 gün boyunca belirtilen bankacılık işlemlerinizden ücret alınmayacak. Farklı aylarda ödeme alarak 45 günlük ücretsiz işlem avantajınızı yenileyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.akbank.com/tr-tr/genel/icerik/Sayfalar/akbank-bionluk-isbirligi.aspx

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Akbank’tan Bionluk kullanıcılarına ücretsiz işlem fırsatı