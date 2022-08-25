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    Akbank’tan Bionluk kullanıcılarına ücretsiz işlem fırsatı

    Akbank, freelance iş platformu Bionluk ile iş birliği yaptı. Akbank hesabına Bionluk'tan ödeme alan kullanıcılar, çeşitli bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek.
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    Akbank’tan Bionluk kullanıcılarına ücretsiz işlem fırsatı
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    Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte Bionluk gibi freelance iş platformlarının kullanımı epey arttı. Akbank, freelancerların hayatını kolaylaştırmak için Bionluk ile iş birliği yaptı.

    Bionluk ödemesini Akbank hesabına alan müşteriler, çeşitli bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Bionluk’tan Akbank hesabına ödeme alan müşteriler, 45 gün boyunca Akbank Mobil ve İnternet'ten havale, EFT, ortak ATM'lerden para çekme ve ATM'lerden limit üstü para çekme işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek.

    Kampanyadan yararlanmak için Akbank hesabınıza Bionluk’tan ödeme gelmesi yeterli. Ödeme geldikten sonraki 45 gün boyunca belirtilen bankacılık işlemlerinizden ücret alınmayacak. Farklı aylarda ödeme alarak 45 günlük ücretsiz işlem avantajınızı yenileyebilirsiniz.

    Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    https://www.akbank.com/tr-tr/genel/icerik/Sayfalar/akbank-bionluk-isbirligi.aspx

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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