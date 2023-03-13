Bir akıl sağlığı şirketi hasta verilerini Google, Meta ve TikTok ile paylaştı

Tam Boyutta Gör Pandeminin ilk günlerinde popülarite kazanan tele sağlık girişimi Cerebral, bu hafta 3,1 milyondan fazla ABD'li hastanın kişisel verilerini Google, Meta ve TikTok gibi sosyal medya şirketleri ve reklam verenlerle paylaştığını açıkladı. Son derece özel verilerin sorumsuzca paylaşılması oldukça endişe verici. Öte yandan günümüz girişimlerinin sizi neden korkutması gerektiğini merak ediyorsanız, Cerebral bunun sadece son örneği.

Özel hasta verileri reklam için paylaşılıyor

Cerebral'ın web sitesine yakın zamanda yüklenen bir bildirim, şirketin Ekim 2019'da faaliyete geçtiğinden beri kullanıcı verilerini toplamak için Meta gibi şirketlerin reklam amacıyla üçüncü taraf geliştiricilere sunduğu izleme komut dosyaları olan "Pixelleri" kullandığını ortaya koyuyor. Aktarılanlara göre Meta Pixel aracılığıyla Cerabral, yasa kapsamında korunan hastalarının isimleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri, IP adresleri ve diğer demografik bilgileri gibi verileri üçüncü taraflar ile paylaştı. Bunların yanında Cerebral'ın çevrimiçi ruh sağlığı öz değerlendirmesinden toplanan ve hastanın seçtiği hizmetleri, değerlendirme yanıtlarını ve diğer ilgili sağlık bilgilerini de içerebilecek özel hasta verilerinin toplayıp paylaştığı belirtiliyor.

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Cerebral, uygulamalarına yerleştirdiği izleyiciler ve diğer veri toplama kodları aracılığıyla hastaların verilerini gerçek zamanlı olarak teknoloji devlerine aktarırken Google, Facebook ve TikTok gibi firmalar da bu verileri reklam olarak kullanıyor. Cerebral, bir süre önce izleme kodlarını uygulamalarından kaldırdığını söylese de toplanan verilerin hem kendilerinden hem de iletildikleri yerlerden silinip silinmeyeceği belirsiz.

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