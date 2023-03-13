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    Anlık Bildirim

    Bir akıl sağlığı şirketi hasta verilerini Google, Meta ve TikTok ile paylaştı

    Kullanıcı verilerinin önemi giderek artarken bu alanda endişe verici bir gelişme yaşandı. Akıl sağlığı girişimi Cerebral’ın özel hasta verilerini Google, Meta ve TikTok ile paylaştığı ortaya çıktı.
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    Akıl sağlığı şirketi hastalarını Google ve Meta ile paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Pandeminin ilk günlerinde popülarite kazanan tele sağlık girişimi Cerebral, bu hafta 3,1 milyondan fazla ABD'li hastanın kişisel verilerini Google, Meta ve TikTok gibi sosyal medya şirketleri ve reklam verenlerle paylaştığını açıkladı. Son derece özel verilerin sorumsuzca paylaşılması oldukça endişe verici. Öte yandan günümüz girişimlerinin sizi neden korkutması gerektiğini merak ediyorsanız, Cerebral bunun sadece son örneği.

    Özel hasta verileri reklam için paylaşılıyor

    Cerebral'ın web sitesine yakın zamanda yüklenen bir bildirim, şirketin Ekim 2019'da faaliyete geçtiğinden beri kullanıcı verilerini toplamak için Meta gibi şirketlerin reklam amacıyla üçüncü taraf geliştiricilere sunduğu izleme komut dosyaları olan "Pixelleri" kullandığını ortaya koyuyor. Aktarılanlara göre Meta Pixel aracılığıyla Cerabral, yasa kapsamında korunan hastalarının isimleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri, IP adresleri ve diğer demografik bilgileri gibi verileri üçüncü taraflar ile paylaştı. Bunların yanında Cerebral'ın çevrimiçi ruh sağlığı öz değerlendirmesinden toplanan ve hastanın seçtiği hizmetleri, değerlendirme yanıtlarını ve diğer ilgili sağlık bilgilerini de içerebilecek özel hasta verilerinin toplayıp paylaştığı belirtiliyor.

    Cerebral, uygulamalarına yerleştirdiği izleyiciler ve diğer veri toplama kodları aracılığıyla hastaların verilerini gerçek zamanlı olarak teknoloji devlerine aktarırken Google, Facebook ve TikTok gibi firmalar da bu verileri reklam olarak kullanıyor. Cerebral, bir süre önce izleme kodlarını uygulamalarından kaldırdığını söylese de toplanan verilerin hem kendilerinden hem de iletildikleri yerlerden silinip silinmeyeceği belirsiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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