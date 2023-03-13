Bir akıl sağlığı şirketi hasta verilerini Google, Meta ve TikTok ile paylaştı

Özel hasta verileri reklam için paylaşılıyor
Cerebral'ın web sitesine yakın zamanda yüklenen bir bildirim, şirketin Ekim 2019'da faaliyete geçtiğinden beri kullanıcı verilerini toplamak için Meta gibi şirketlerin reklam amacıyla üçüncü taraf geliştiricilere sunduğu izleme komut dosyaları olan "Pixelleri" kullandığını ortaya koyuyor. Aktarılanlara göre Meta Pixel aracılığıyla Cerabral, yasa kapsamında korunan hastalarının isimleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri, IP adresleri ve diğer demografik bilgileri gibi verileri üçüncü taraflar ile paylaştı. Bunların yanında Cerebral'ın çevrimiçi ruh sağlığı öz değerlendirmesinden toplanan ve hastanın seçtiği hizmetleri, değerlendirme yanıtlarını ve diğer ilgili sağlık bilgilerini de içerebilecek özel hasta verilerinin toplayıp paylaştığı belirtiliyor.
Cerebral, uygulamalarına yerleştirdiği izleyiciler ve diğer veri toplama kodları aracılığıyla hastaların verilerini gerçek zamanlı olarak teknoloji devlerine aktarırken Google, Facebook ve TikTok gibi firmalar da bu verileri reklam olarak kullanıyor. Cerebral, bir süre önce izleme kodlarını uygulamalarından kaldırdığını söylese de toplanan verilerin hem kendilerinden hem de iletildikleri yerlerden silinip silinmeyeceği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez