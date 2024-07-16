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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda

    Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği Unpacked etkinliğinde uzunca bir süredir beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i tanıttı. Ve şimdi Galaxy Ring stokları tükenmiş görünüyor.
    Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy S24 serisinin tanıtımı sırasında duyurmuş ve geçtiğimiz hafta düzenlenen Unpacked etkinliğinde resmen tanıtmıştı. Tanıtım günü itibariyle küresel pazarlarda ön siparişe açılan Galaxy Ring’in stokları ABD’de tükenmiş durumda. Bu arada en baştan belirtelim; Galaxy Ring, şimdilik Türkiye’de mevcut değil.

    Galaxy Ring için talep büyük

    Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, ABD'deki Samsung’un online mağazasında stok dışı kalmış gibi görünüyor. Ön sipariş vermek isteyen müşterilere burada "Sorun sizde değil. Sorun bizde. Onları yeterince hızlı üretemiyoruz." bildiriminde bulunuluyor. Görünüşe göre ABD’li tüketiciler Galaxy Ring’i oldukça beğenmiş durumda. Öte yandan İngiltere, Almanya ve diğer birçok pazarda Galaxy Ring için ön siparişler devam ediyor.

    Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda Tam Boyutta Gör
    Galaxy Ring’in beğenilmesi ve tercih edilmesinin arkasında birden fazla neden yatıyor. Öncelikle tüketiciler her zaman yeni bir ürüne ilgi göstermeye meyillidir. Öte yandan akıllı saat takmak istemeyen kişilere sağlık ve fitness verilerini takip etme fırsatı veriyor. Ve normal saat takmayı tercih eden insanlar için de Galaxy Ring yeni bir deneyim vadediyor.

    Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı bir algoritma aracılığıyla Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliğine de sahip.

    Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor. Son olarak, Galaxy Ring’in bir süre daha ön sipariş sürecinde kalacağını ve 24 Temmuz’da nihai satışların başlayacağını belirtelim. Galaxy Ring’in Türkiye’ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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