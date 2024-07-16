Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda

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Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy S24 serisinin tanıtımı sırasında duyurmuş ve geçtiğimiz hafta düzenlenen Unpacked etkinliğinde resmen tanıtmıştı. Tanıtım günü itibariyle küresel pazarlarda ön siparişe açılan Galaxy Ring’in stokları ABD’de tükenmiş durumda. Bu arada en baştan belirtelim; Galaxy Ring, şimdilik Türkiye’de mevcut değil.

Galaxy Ring için talep büyük

Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, ABD'deki Samsung’un online mağazasında stok dışı kalmış gibi görünüyor. Ön sipariş vermek isteyen müşterilere burada "Sorun sizde değil. Sorun bizde. Onları yeterince hızlı üretemiyoruz." bildiriminde bulunuluyor. Görünüşe göre ABD’li tüketiciler Galaxy Ring’i oldukça beğenmiş durumda. Öte yandan İngiltere, Almanya ve diğer birçok pazarda Galaxy Ring için ön siparişler devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Ring’in beğenilmesi ve tercih edilmesinin arkasında birden fazla neden yatıyor. Öncelikle tüketiciler her zaman yeni bir ürüne ilgi göstermeye meyillidir. Öte yandan akıllı saat takmak istemeyen kişilere sağlık ve fitness verilerini takip etme fırsatı veriyor. Ve normal saat takmayı tercih eden insanlar için de Galaxy Ring yeni bir deneyim vadediyor.

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Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı bir algoritma aracılığıyla Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliğine de sahip.

Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor. Son olarak, Galaxy Ring’in bir süre daha ön sipariş sürecinde kalacağını ve 24 Temmuz’da nihai satışların başlayacağını belirtelim. Galaxy Ring’in Türkiye’ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

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Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda