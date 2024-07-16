Samsung Galaxy Ring yok satıyor; Stoklar tükenmiş durumda

Galaxy Ring için talep büyük
Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, ABD'deki Samsung’un online mağazasında stok dışı kalmış gibi görünüyor. Ön sipariş vermek isteyen müşterilere burada "Sorun sizde değil. Sorun bizde. Onları yeterince hızlı üretemiyoruz." bildiriminde bulunuluyor. Görünüşe göre ABD’li tüketiciler Galaxy Ring’i oldukça beğenmiş durumda. Öte yandan İngiltere, Almanya ve diğer birçok pazarda Galaxy Ring için ön siparişler devam ediyor.
Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı bir algoritma aracılığıyla Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliğine de sahip.
Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor. Son olarak, Galaxy Ring’in bir süre daha ön sipariş sürecinde kalacağını ve 24 Temmuz’da nihai satışların başlayacağını belirtelim. Galaxy Ring’in Türkiye’ye ne zaman geleceği ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.