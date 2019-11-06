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    Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor

    Michigan Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı açıklamaya göre Alexa, Google Home ve Siri gibi dijital asistanlara, lazer kullanılarak komut gönderilmesi mümkün.
    2 hf.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor
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    Ses komutlarıyla kontrol edilebilen dijital asistanların ne kadar güvenli oldukları konusu sıklıkla tartışılıyor. Güvenlik uzmanları Apple Siri ve Amazon Alexa gibi assitanların gizlilik tehdidi oluşturduklarını ve çok kolay bir şekilde saldırıya uğrayabileceklerini belirtiyorlar. Ancak kimsenin aklına lazer ışığı ile bir saldırı yapılabileceği pek gelmemiştir.

    Ayrıca Bkz. "108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi"

    Şirketleri konuyla ilgili olarak bilgilendirdik

    Japonya ve Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamalarda, akıllı hoparlörlerin mikrofonlarına lazer işaretçileri ve hatta fenerleri tutularak, yüzlerce metreden Google Home, Amazon Alexa ve Apple Siri cihazlarını ele geçirmenin bir yolunu bulduklarını söylediler. Araştırmacıların yaptığı ilk testin ise ses asistanına bağlı olan bir garaj kapısını, lazer ışığı ile kolayca açmak olduğu belirtildi.

    Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor
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    Araştırmacılar ayrıca, Michigan Üniversitesi'ndeki bir çan kulesinin tepesine 40 metre tırmandılar ve 70 metre uzaklıktaki bir ofis binasının dördüncü katındaki bir Google Home cihazını başarıyla kontrol ettiler. Lazerlerini bir telefoto lens kullanarak odakladıklarını belirten araştırmacılar 100 metre uzaklığa kadar bir ses asistanına komut gönderebildiklerini belirtiyorlar.

    Bu güvenlik açığıyla ışık düğmelerini açıp kapatabileceklerini, çevrimiçi alışveriş yapabileceklerini veya akıllı bir kilitle korunan kapıyı açabileceklerini belirten araştırma grubu Tesla, Ford, Amazon, Apple ve Google’ı bu güvenlik açığı konusunda bilgilendirdiklerini de ifade ediyorlar.



    https://www.engadget.com/2019/11/05/lasers-voice-commands-smart-speaker/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    vay be kardeşim büyük resmi görmüşsün bravo
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    gun 2 hf.
    Bunu yapabilecek adam ya profesördür yada aşırı akıllı birisidir oda para kazanmanın güzel ve güvenli bir yolunu bulmuştur ondanda zarar gelmez.



    He birde ajan olabilir onlarlada işim olmaz zaten.
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