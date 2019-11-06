Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor

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Ses komutlarıyla kontrol edilebilen dijital asistanların ne kadar güvenli oldukları konusu sıklıkla tartışılıyor. Güvenlik uzmanları Apple Siri ve Amazon Alexa gibi assitanların gizlilik tehdidi oluşturduklarını ve çok kolay bir şekilde saldırıya uğrayabileceklerini belirtiyorlar. Ancak kimsenin aklına lazer ışığı ile bir saldırı yapılabileceği pek gelmemiştir.

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Şirketleri konuyla ilgili olarak bilgilendirdik

Japonya ve Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamalarda, akıllı hoparlörlerin mikrofonlarına lazer işaretçileri ve hatta fenerleri tutularak, yüzlerce metreden Google Home, Amazon Alexa ve Apple Siri cihazlarını ele geçirmenin bir yolunu bulduklarını söylediler. Araştırmacıların yaptığı ilk testin ise ses asistanına bağlı olan bir garaj kapısını, lazer ışığı ile kolayca açmak olduğu belirtildi.

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Araştırmacılar ayrıca, Michigan Üniversitesi'ndeki bir çan kulesinin tepesine 40 metre tırmandılar ve 70 metre uzaklıktaki bir ofis binasının dördüncü katındaki bir Google Home cihazını başarıyla kontrol ettiler. Lazerlerini bir telefoto lens kullanarak odakladıklarını belirten araştırmacılar 100 metre uzaklığa kadar bir ses asistanına komut gönderebildiklerini belirtiyorlar.

Bu güvenlik açığıyla ışık düğmelerini açıp kapatabileceklerini, çevrimiçi alışveriş yapabileceklerini veya akıllı bir kilitle korunan kapıyı açabileceklerini belirten araştırma grubu Tesla, Ford, Amazon, Apple ve Google’ı bu güvenlik açığı konusunda bilgilendirdiklerini de ifade ediyorlar.

https://www.engadget.com/2019/11/05/lasers-voice-commands-smart-speaker/