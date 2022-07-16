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    Apple’ın ikinci nesil akıllı gözlüğü, çağrı özelliğine sahip olacak

    Önümüzdeki aylarda ilk akıllı gözlüğünü tanıtacak Apple, gelecek nesil akıllı gözlükleri için de plan yapmaya devam ediyor. Apple’ın ikinci nesil AR gözlüğü, 2024’te çıkış yapabilir.
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    Apple'ın ikinci nesil akıllı gözlüğü 2024'te çıkabilir
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    Teknoloji devi Apple, önümüzdeki aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğünü tanıtacak. Detayları gelmeye devam eden akıllı gözlük, Apple’ın bu pazardaki ilk ürünü olacak. Özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekmesi beklenen Apple AR/VR gözlüğü, büyük ihtimalle Apple’ın en önemli ürünlerinden biri olacak. Firma, daha ilk gözlüğünü tanıtmamış olsa bile şirket içinde gelecek nesil planları yapılmaya devam ediyor.

    Apple, akıllı gözlükleri popüler yapmak istiyor

    ETNews’dan gelen raporlara göre Apple, ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmaya başlamış durumda. 2024’te çıkması planlanan ikinci nesil Apple gözlük, daha hafif ve ince bir tasarıma sahip olacak ve çağrı yetenekleri ile ilk nesilden ayrılacak. Apple, birinci ve ikinci nesil karma gerçeklik gözlükleri ile insanların akıllı gözlüklere olan talebini arttırmak istiyor.

    Eğlence ve oyun odaklı özelliklere sahip olacak Apple’ın birinci nesil akıllı gözlüğü, 2022’nin son aylarında seri üretime geçecek. Micro-OLED ekranları ile dikkat çekecek olan ürün, yüksek fiyat etiketi ile büyük ihtimalle 2023’ün ilk yarısında tanıtılacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/apples-ar-headset-to-launch-in-early-second-gen-model-expected-in-2024-with-call-capabilities/ https://english.etnews.com/20220714200002
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    juanmata09 2 gün önce

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