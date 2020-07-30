Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei

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Bir yıldan fazla bir süredir ABD ambargosu altında ezilen Huawei yine de pes etmiyor. Google servislerinden mahrum olmasına rağmen rekor satışlar yapan firma yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının lideri oldu.

Yıkılmadı

Google servislerinden yoksun kalmasının Huawei açısından büyük darbe olacağı ve pazarda azalan satışların kendisine yöneleceğini bekleyen pek çok firmanın eli boş kaldı zira Huawei artık pazarın lideri durumunda.

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Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre yılın ikinci yarısında 55.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Huawei pazar lideri oldu. Aslında firma Nisan ayında yine liderliğe yükselmişti ve çeyrek genelinde bir gelişme bekleniyordu.

Huawei’yi zirveye taşıyan elbette rakiplerinin gerilemesi oldu. Pandemi nedeniyle Samsung yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşadı ve 53.7 milyon adet telefon satabildi. Apple de büyüme göstermeyince zafer Huawei’nin oldu.

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Huawei’nin en büyük desteği şüphesiz ülkesi. Satışların yüzde 72’si Çin’de yapılıyor. Ülkede firma yüzde 8 büyüme sağladı. Dünya genelinde ise yüzde 5 düşüş yaşadı. Yine de bu rakamları liderliğe yetti. Son 9 yıldır Apple ve Samsung haricinde liderliğe oturan tek firma da Huawei oldu.

Bundan sonraki dönemde nasıl bir değişim olacak bilinmiyor. Çin sürekli olarak Huawei’yi destekleyecek ve bu kesin gibi. Bununla birlikte pandeminin giderek ağırlaşması global markaları daha çok vurabilir.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-tops-samsung-for-first-time-in-global-smartphone-shipments-in-q2-2020-canalys-2271176

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