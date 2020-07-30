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    Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei

    Çin’de telefonları yoğun bir ilgi gören Huawei, rakiplerinin büyük düşüşler yaşadığı dönemde dengede kalmayı başardı ve ilk kez bir çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri oldu.
    2 gün
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    Cep Tel...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei
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    Bir yıldan fazla bir süredir ABD ambargosu altında ezilen Huawei yine de pes etmiyor. Google servislerinden mahrum olmasına rağmen rekor satışlar yapan firma yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının lideri oldu.

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    Google servislerinden yoksun kalmasının Huawei açısından büyük darbe olacağı ve pazarda azalan satışların kendisine yöneleceğini bekleyen pek çok firmanın eli boş kaldı zira Huawei artık pazarın lideri durumunda.

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    Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre yılın ikinci yarısında 55.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Huawei pazar lideri oldu. Aslında firma Nisan ayında yine liderliğe yükselmişti ve çeyrek genelinde bir gelişme bekleniyordu.

    Huawei’yi zirveye taşıyan elbette rakiplerinin gerilemesi oldu. Pandemi nedeniyle Samsung yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşadı ve 53.7 milyon adet telefon satabildi. Apple de büyüme göstermeyince zafer Huawei’nin oldu.

    Akıllı telefon pazarında yeni lider Huawei
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    Huawei’nin en büyük desteği şüphesiz ülkesi. Satışların yüzde 72’si Çin’de yapılıyor. Ülkede firma yüzde 8 büyüme sağladı. Dünya genelinde ise yüzde 5 düşüş yaşadı. Yine de bu rakamları liderliğe yetti. Son 9 yıldır Apple ve Samsung haricinde liderliğe oturan tek firma da Huawei oldu.

    Bundan sonraki dönemde nasıl bir değişim olacak bilinmiyor. Çin sürekli olarak Huawei’yi destekleyecek ve bu kesin gibi. Bununla birlikte pandeminin giderek ağırlaşması global markaları daha çok vurabilir.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-tops-samsung-for-first-time-in-global-smartphone-shipments-in-q2-2020-canalys-2271176 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Formani 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Sadece 1.5 milyarlık Çin alsa yine lider oluyor zaten, garibim 50 milyonluk Güney Koreli Samsung ne yapsın
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 gün
    İçinde Google olmayan telefonu Çinliden başkasına satmak zor zaten.
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    zero fear 2 gün
    Çin dışında Google Servisleri yer alan modellerin satışından yararlanıyor şu an Huawei. Yakında bu modeller güncelliğini yitiricek ve rakiplerinin gerisinde kalacaklar. Çin'de ise zaten Google yasaklı durumda, güncel modellerinin donanımı iyi ve yerli bir marka olduğu için milliyetçi bir düşünce ile satılıyor. Ancak yakında Kirin yongaların üretimi duracak, bu nedenle Huawei yavaş yavaş MediaTek'e geçiş yapmaya başladı. Yani o güçlü donanımdan eser kalmayacağı için Çinlilere milliyetçi düşünce yeterli gelmeyecek Huawei almaya.



    Orta vadede akıl almaz bir düşüş yaşayacak, göreceksiniz.
    Çin dışında Google Servisleri yer alan modellerin satışından yararlanıyor şu an Huawei. Yakında bu modeller güncelliğini yitiricek ve rakiplerinin gerisinde kal...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nikki Sixx (Koray Topcu) 18 sa.
    Milliyetçi Çinlilerin, ABD ambargosundan sonra böyle bir hamle yapmalarını bekliyordum. Zaten ülkede Google uygulamalarını kullanan yok.
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    R0llingMan 1 gün
    Sevgili arkadaşlar huawei telefonlara google servislerini kurmak 5 dk almıyor. Evet icinden çıkmıyor ama çok sevdiğiniz bir cihaz uygun bir fiyata gelirse çokta sıkıntı değil yani.
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    baris7777 (Barış Yokmuş) 11 sa. R0llingMan
    Anlatamazsın hocam fanboy falan derler ya da maaşlar yatmış falan diyebilirler. Huawei adım adım istediklerini gerçekleştiriyor.
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    Bella Ciao (Cemal Yazgan) 1 gün
    Boş beleş insan,hani bizim ülkenin yerli milli bir markası mı var da,insanlar destek verecek ey fuzuli insan..
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    Milli markasına nasıl destek veriyor biraz görün. Bizim sivri zekalılar ülkemizin ne kadar markası varsa kötüleme yarışındalar. Sonrada niye biz avrupa gibi değiliz diye ağlarlar. Önce kafanızı düzeltin sonra ülkenizi avrupa ile yarıştırın. Çünkü ülke demek millet demektir
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    zero fear 2 gün
    Çin dışında Google Servisleri yer alan modellerin satışından yararlanıyor şu an Huawei. Yakında bu modeller güncelliğini yitiricek ve rakiplerinin gerisinde kalacaklar. Çin'de ise zaten Google yasaklı durumda, güncel modellerinin donanımı iyi ve yerli bir marka olduğu için milliyetçi bir düşünce ile satılıyor. Ancak yakında Kirin yongaların üretimi duracak, bu nedenle Huawei yavaş yavaş MediaTek'e geçiş yapmaya başladı. Yani o güçlü donanımdan eser kalmayacağı için Çinlilere milliyetçi düşünce yeterli gelmeyecek Huawei almaya.



    Orta vadede akıl almaz bir düşüş yaşayacak, göreceksiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    uqurb2 (uğur 62) 1 gün zero fear
    mediatek huaweiden aldığı o kadar para ile sence gelişme sürecine girmez mi
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 gün
    İçinde Google olmayan telefonu Çinliden başkasına satmak zor zaten.
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    Markus Schulz 2 gün
    Yalnız bu satış değil sevkiyat grafiği. Adamlar o kadar telefonu fabrikadan çıkarıp satış için parekendecilere yönlendirmiş. Yani tek lider olduğu pazar salı pazarı yanlış anlamadıysam.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün Markus Schulz
    Eğer Samsung telefonlar sadece salı pazarında stoklarda kaldıysa dediğiniz doğru olabilir.
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    Mr. Jingles 2 gün
    Çin harici global pazara bakılırsa gerçek pazar payı ortaya çıkar. Ki global pazarda satışlarda düşüş olduğu ortada. Çinliler milliyetçi bir toplumdur ve kendi markalarına bağlıdırlar. Özellikle ABD yaptırımları sonrası Huawei satışları Çin’de patlama yaptı. Dolayısıyla satılan cihaz sayısının global pazarla alakası yok. Rakamlara da bakılırsa her dört telefondan üçünün Çin’de satıldığı ortaya çıkıyor.
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 2 gün Mr. Jingles
    dediğiniz doğru satışların %70 inden fazlası çinden geliyor zaten. Kalanı global satışlar. Son yılların en düşük oranı huawei için.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün Mr. Jingles
    Global pazarda Çin düşerse başarısız ilan ediliyor, ama diğer tüm markalar globalde düşüş gerçekleştirmiş, nedense diğer üreticilere başarısız oldu denilmiyor.
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    Formani 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Sadece 1.5 milyarlık Çin alsa yine lider oluyor zaten, garibim 50 milyonluk Güney Koreli Samsung ne yapsın
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    estf (hakan artan) 2 gün
    huawei çin kafasından çıkıp doğru düzgün, dünya standartlarına uygun bir işletim sistemi yapmayı başarırsa sonraki adım google'ı böcek gibi ezmek olur, he benim tanıdığım huawei alın size işletim sistemi diye ne idüğü belirsiz sağı solu açık dolu bişey kakalayacaktır ve bu fırsatı kaçıracaktır.
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    azizfikri 2 gün estf
    Koca şirket bilmiyor, sen biliyorsun. Şllkjhfzz
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