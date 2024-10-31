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    Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Peki hangi marka lider?

    Pazar araştırma şirketi Canalys, akıllı telefon pazarı için 2024 üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Listede Samsung ve Apple'ın liderliği sürüyor. İşte detaylar
    Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Hangi marka lider? Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Canalys, küresel akıllı telefon pazarına ait son rakamlarını paylaştı. Rapor, pandemiden bu yana en yüksek 3. çeyrek performansına işaret ediyor. Bu dönemdeki sevkiyatlar 310 milyon adede ulaşırken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5 artış yaşandı. İşte 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan markalar...

    Samsung yükselirken iPhone'lar zirvede

    Canalys verilerine göre üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon markası %19'luk pazar payıyla Samsung oldu. Apple ise sadece yüzde bir puanla geride kalırken, üçüncü sıraya Xiaomi yerleşti. Üçüncü çeyrekte Samsung, 57.5 milyon, Apple 54.5 milyon, Xiaomi ise 42.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

    Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Hangi marka lider? Tam Boyutta Gör
    Apple'a dönecek olursak, analistler şirketin iPhone 13 ve iPhone 15 gibi daha eski modelleri Hindistan'a gönderdiği ve bunun da büyük bir pazar payı getirisi sağladığını söylüyor. Bu nedenle beklentiler, Samsung'u da geçerek 2024'ün sonunda ilk sırada yer alacağı yönünde.

    Ancak Apple Intelligence gecikmeleri nedeniyle bunun küçük bir farkla gerçekleştiğini görebiliriz. Diğer tarafta  Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi bölgeler en büyük sevkiyat artışlarını gördü. Giriş seviyesi segmentte artan fiyat rekabeti de uygun fiyatlı telefonların hacim ve pazar payı için hayati önem taşıdığını gösteriyor.

    2024 3.çeyrek küresel akıllı telefon satışları
    Şirket 3.Çeyrek 2024 Sevkiyatlar
    (milyon)    		 3.Çeyrek 2024
    Pazar payı    		 3.Çeyrek 2023 Sevkiyatlar
    (milyon)    		 3.Çeyrek 2023
    Pazar payı    		 Yıllık değişim
    Samsung 57.5 %19 58.6 %20 -2%
    Apple 54.5 %18 50.0 %17 +9%
    Xiaomi 42.8 %14 41.5 %14 +3%
    Oppo 28.6 %9 26.4 %9 +8%
    Vivo 27.2 %9 22.0 %7 +24%
    Diğer 99,4 %32 95.9 %33 +4%
    Toplam 309.9 %100 294.6 %100 %5
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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