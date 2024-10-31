Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Peki hangi marka lider?

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Canalys, küresel akıllı telefon pazarına ait son rakamlarını paylaştı. Rapor, pandemiden bu yana en yüksek 3. çeyrek performansına işaret ediyor. Bu dönemdeki sevkiyatlar 310 milyon adede ulaşırken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5 artış yaşandı. İşte 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan markalar...

Samsung yükselirken iPhone'lar zirvede

Canalys verilerine göre üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon markası %19'luk pazar payıyla Samsung oldu. Apple ise sadece yüzde bir puanla geride kalırken, üçüncü sıraya Xiaomi yerleşti. Üçüncü çeyrekte Samsung, 57.5 milyon, Apple 54.5 milyon, Xiaomi ise 42.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör Apple'a dönecek olursak, analistler şirketin iPhone 13 ve iPhone 15 gibi daha eski modelleri Hindistan'a gönderdiği ve bunun da büyük bir pazar payı getirisi sağladığını söylüyor. Bu nedenle beklentiler, Samsung'u da geçerek 2024'ün sonunda ilk sırada yer alacağı yönünde.

Samsung, Hindistan pazarındaki liderliğini indirimlerle kutluyor 6 sa. önce eklendi

Ancak Apple Intelligence gecikmeleri nedeniyle bunun küçük bir farkla gerçekleştiğini görebiliriz. Diğer tarafta Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi bölgeler en büyük sevkiyat artışlarını gördü. Giriş seviyesi segmentte artan fiyat rekabeti de uygun fiyatlı telefonların hacim ve pazar payı için hayati önem taşıdığını gösteriyor.

2024 3.çeyrek küresel akıllı telefon satışları Şirket 3.Çeyrek 2024 Sevkiyatlar

(milyon) 3.Çeyrek 2024

Pazar payı 3.Çeyrek 2023 Sevkiyatlar

(milyon) 3.Çeyrek 2023

Pazar payı Yıllık değişim Samsung 57.5 %19 58.6 %20 -2% Apple 54.5 %18 50.0 %17 +9% Xiaomi 42.8 %14 41.5 %14 +3% Oppo 28.6 %9 26.4 %9 +8% Vivo 27.2 %9 22.0 %7 +24% Diğer 99,4 %32 95.9 %33 +4% Toplam 309.9 %100 294.6 %100 %5

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