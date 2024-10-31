Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı: Peki hangi marka lider?

Samsung yükselirken iPhone'lar zirvede
Canalys verilerine göre üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon markası %19'luk pazar payıyla Samsung oldu. Apple ise sadece yüzde bir puanla geride kalırken, üçüncü sıraya Xiaomi yerleşti. Üçüncü çeyrekte Samsung, 57.5 milyon, Apple 54.5 milyon, Xiaomi ise 42.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.
Ancak Apple Intelligence gecikmeleri nedeniyle bunun küçük bir farkla gerçekleştiğini görebiliriz. Diğer tarafta Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi bölgeler en büyük sevkiyat artışlarını gördü. Giriş seviyesi segmentte artan fiyat rekabeti de uygun fiyatlı telefonların hacim ve pazar payı için hayati önem taşıdığını gösteriyor.
|Şirket
|3.Çeyrek 2024 Sevkiyatlar
(milyon)
|3.Çeyrek 2024
Pazar payı
|3.Çeyrek 2023 Sevkiyatlar
(milyon)
|3.Çeyrek 2023
Pazar payı
|Yıllık değişim
|Samsung
|57.5
|%19
|58.6
|%20
|-2%
|Apple
|54.5
|%18
|50.0
|%17
|+9%
|Xiaomi
|42.8
|%14
|41.5
|%14
|+3%
|Oppo
|28.6
|%9
|26.4
|%9
|+8%
|Vivo
|27.2
|%9
|22.0
|%7
|+24%
|Diğer
|99,4
|%32
|95.9
|%33
|+4%
|Toplam
|309.9
|%100
|294.6
|%100
|%5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D