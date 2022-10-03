Akıllı telefonları 10 dakikadan kısa bir sürede şarj edecek teknoloji geliyor

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Şu anda akıllı telefon pilini 6 dakika içinde %0'dan %80'e kadar şarj edebilen hızlı şarj teknolojisi geliştirilmiş durumda. Gelecek yıl, daha yüksek kapasiteli çözümler piyasaya sürülecek.

Hızlı şarj karmaşası sona eriyor 3 gün önce eklendi

Hızlı şarj teknolojisi 210W ile sınırlı kalmayacak

Akıllı telefonlar uzun süredir piyasada olmasına rağmen, üreticiler cihazların küçük boyutları nedeniyle pil ömrü sorununu etkili bir şekilde çözememekteler ve bu nedenle de hızlı şarj teknolojilerine odaklanmış durumdalar. Amaç, şarj süresini tek haneli rakamlara (10 dakikadan az) düşürmek.

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Bu yıl Temmuz ayında piyasaya sürülen iQOO 10 Pro, 4.700mAh pili sadece 10 dakikada tamamen şarj edebilen ultra hızlı 200 watt şarj cihazına sahipti. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan Redmi Note 12 Pro+'ın ise 210 watt şarjı desteklemesi bekleniyor.

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Akıllı telefonlar 10 dakikadan kısa bir sürede şarj edilebilecek