Hızlı şarj karmaşası sona eriyor: Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo tek standarda geçecek

Çin İletişim Standartları Birliği, Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi yerel şirketlerle birlikte hızlı kablolu şarj için yeni bir standart duyurdu. Yeni standarda Universal Fast Charging Specification (Evrensel Hızlı Şarj Spesifikasyonu) veya kısaltmasıyla UFCS adı verildi.
Şu an için UFCS yalnızca 45W ve 65W olmak üzere iki güç çıkışını desteklemekte. Gelecekte, standardın halihazırda piyasada bulunan daha güçlü şarj cihazlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Önde gelen Çinli şirketlerin 2021 yazında bu şarj standardını oluşturmak için bir araya geldiği haberlere konu olmuştu. Öte yandan UFCS özellikli ilk akıllı telefonlardan birinin, Kasım ayında tanıtılacak olan Oppo Reno 9 serisi olacağı söyleniyor.
UFCS, standardizasyonu sağlayacak
Genel olarak konuşmak gerekirse, Çin'in hızlı şarj standartları tam bir karmaşa. Her üretici ve hatta aynı şirketin bir alt markası bile farklı bir teknoloji bulmaya çalışıyor. Oppo'da Oppo Vooc ve OnePlus'ta SuperVOOC adlı varyantı, Xiaomi'de HyperCharge, Vivo'da Super FlashCharge, Huawei ise SuperCharge ve Power Delivery kullanıyor gibi görünüyor.
Sonuç olarak, farklı özelliklere sahip çok sayıda hızlı şarj cihazı üretiliyor ve bu da büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Zira bir markanın güç kontrolörleri diğerinin cihazlarını doğru şekilde şarj etmeyebiliyor ve bu da pilin önemli ölçüde zarar görmesine neden olarak ömrünü azaltıyor.
UFCS'nin uygulamaya konulması, Çin teknolojisinin hızlı şarj için uluslararası standardizasyon seviyesine getirilmesine yardımcı olacaktır. Şu anda küresel pazardaki en yaygın hızlı şarj çözümleri ABD'li Qualcomm şirketine ait.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum