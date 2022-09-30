Hızlı şarj karmaşası sona eriyor: Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo tek standarda geçecek

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Çin İletişim Standartları Birliği, Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi yerel şirketlerle birlikte hızlı kablolu şarj için yeni bir standart duyurdu. Yeni standarda Universal Fast Charging Specification (Evrensel Hızlı Şarj Spesifikasyonu) veya kısaltmasıyla UFCS adı verildi.

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Şu an için UFCS yalnızca 45W ve 65W olmak üzere iki güç çıkışını desteklemekte. Gelecekte, standardın halihazırda piyasada bulunan daha güçlü şarj cihazlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Önde gelen Çinli şirketlerin 2021 yazında bu şarj standardını oluşturmak için bir araya geldiği haberlere konu olmuştu. Öte yandan UFCS özellikli ilk akıllı telefonlardan birinin, Kasım ayında tanıtılacak olan Oppo Reno 9 serisi olacağı söyleniyor.

UFCS, standardizasyonu sağlayacak

Genel olarak konuşmak gerekirse, Çin'in hızlı şarj standartları tam bir karmaşa. Her üretici ve hatta aynı şirketin bir alt markası bile farklı bir teknoloji bulmaya çalışıyor. Oppo'da Oppo Vooc ve OnePlus'ta SuperVOOC adlı varyantı, Xiaomi'de HyperCharge, Vivo'da Super FlashCharge, Huawei ise SuperCharge ve Power Delivery kullanıyor gibi görünüyor.

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Sonuç olarak, farklı özelliklere sahip çok sayıda hızlı şarj cihazı üretiliyor ve bu da büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Zira bir markanın güç kontrolörleri diğerinin cihazlarını doğru şekilde şarj etmeyebiliyor ve bu da pilin önemli ölçüde zarar görmesine neden olarak ömrünü azaltıyor.

UFCS'nin uygulamaya konulması, Çin teknolojisinin hızlı şarj için uluslararası standardizasyon seviyesine getirilmesine yardımcı olacaktır. Şu anda küresel pazardaki en yaygın hızlı şarj çözümleri ABD'li Qualcomm şirketine ait.

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