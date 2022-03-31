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    TSMC: Akıllı telefonlara olan talep azalıyor

    Tayvan merkezli dev yonga üreticisi TSMC, sürekli yeni cihaz eklenen akıllı telefon sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Şirketin başkanı telefonlara olan talebin azaldığını düşünüyor.
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    Akıllı telefonlara olan talep azalıyor: İşte detaylar
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    Apple, Nvidia ve AMD dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerine yarı iletken tedariki sağlayan TSMC, uzun bir süredir devam eden akıllı telefon talebinin yavaşladığını bildirdi.

    Talep düşerken maliyetler artıyor

    Nikkei tarafından paylaşılanlara göre dünyada devam eden jeopolitik belirsizlikler ve Çin’deki COVID ile ilgili karantinalar sebebiyle akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi tüketici elektroniğine olan talebin azaldığını dile getiren TSMC Başkanı Mark Liu, TSMC'nin büyüme hedeflerini değiştirmediğini ve mevcut kapasite ile müşterilerin talebini karşılayamadıklarını söyledi.

    Çin’de akıllı telefonlara olan ilgi düşerken ayrıca artan bileşen ve malzeme maliyetleri konusunda uyarıda bulunan Liu, ''Sektördeki herkes tedarik zincirinin tamamında maliyetlerin artmasından endişe ediyor... Yarı iletken endüstrisi bu maliyet artışını çoktan ve doğrudan yaşadı'' açıklamasında bulundu ve ''Sektörün bu yıl makroekonomik belirsizlikler konusunda da endişe duyduğunu'' sözlerine ekledi.

    Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde TSMC'nin en önemli müşterilerinden biri olan Apple'ın, iPhone SE 3 modelinde yaşanan düşük talep sebebiyle cihazın üretiminde azalmaya gideceğine dair iddialar ortaya çıktı. Apple tarafından henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı ancak TSMC'nin yeni açıklamalarının iddiaları doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 

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    S
    serpilxarslann 13 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 14 saat önce

    direk 10k

    LooF 14 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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