TSMC: Akıllı telefonlara olan talep azalıyor

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Apple, Nvidia ve AMD dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerine yarı iletken tedariki sağlayan TSMC, uzun bir süredir devam eden akıllı telefon talebinin yavaşladığını bildirdi.

Talep düşerken maliyetler artıyor

Nikkei tarafından paylaşılanlara göre dünyada devam eden jeopolitik belirsizlikler ve Çin’deki COVID ile ilgili karantinalar sebebiyle akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi tüketici elektroniğine olan talebin azaldığını dile getiren TSMC Başkanı Mark Liu, TSMC'nin büyüme hedeflerini değiştirmediğini ve mevcut kapasite ile müşterilerin talebini karşılayamadıklarını söyledi.

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Çin’de akıllı telefonlara olan ilgi düşerken ayrıca artan bileşen ve malzeme maliyetleri konusunda uyarıda bulunan Liu, ''Sektördeki herkes tedarik zincirinin tamamında maliyetlerin artmasından endişe ediyor... Yarı iletken endüstrisi bu maliyet artışını çoktan ve doğrudan yaşadı'' açıklamasında bulundu ve ''Sektörün bu yıl makroekonomik belirsizlikler konusunda da endişe duyduğunu'' sözlerine ekledi.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde TSMC'nin en önemli müşterilerinden biri olan Apple'ın, iPhone SE 3 modelinde yaşanan düşük talep sebebiyle cihazın üretiminde azalmaya gideceğine dair iddialar ortaya çıktı. Apple tarafından henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı ancak TSMC'nin yeni açıklamalarının iddiaları doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

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