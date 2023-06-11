Samsung Galaxy S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu yaşanmaya başladı

Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri çıktığından bu yana kameraya ilişkin çeşitli sorunlar yaşatıyor. Samsung, kısa bir süre önce S21 Ultra için Mayıs 2023 güncellemesini yayınladı. Her ara güncelleme gibi performans iyileştirmesine odaklanıyor. Ancak, bazı kullanıcılar ilginç olarak güncelleme sonrasında ekranda pembe çizgi oluştuğunu bildirdi.

Apple'dan iPhone 14 ekranındaki çizgi sorunuyla ilgili açıklama 5 ay önce eklendi

S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu

Bir kullanıcının bildirdiğine göre, Samsung yetkili servisinin çözümü; 376 dolar karşılığında ekran değişimi oldu.

Benzer sorunu iPhone 14 Pro kullanıcıları da yaşamıştı ancak Apple, yazılımsal bir sorun olduğunu belirtmiş ve yazılım güncellemesiyle sorunu gidermişti. Öte yandan Samsung telefon kullanıcılarının güncellemeden sonra ekranda çizgi sorunuyla karşılaşması ilk değil. S20 serisinde de benzer sorun yaşanmış, çok sayıda şikayetin ardından kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi teklifi sunulmuştu. Bakalım, Samsung nasıl bir açıklama yapacak ve çözüm sunacak.

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Samsung Galaxy S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu