Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu yaşanmaya başladı

    Samsung, Galaxy S21 Ultra için Mayıs ayı güncellemesini yayınladı. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra ekran sorunuyla karşı karşıya kaldı.        
    Oy Ver
    Samsung Galaxy S21 Ultra ekran pembe çizgi sorunu
    Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri çıktığından bu yana kameraya ilişkin çeşitli sorunlar yaşatıyor. Samsung, kısa bir süre önce S21 Ultra için Mayıs 2023 güncellemesini yayınladı. Her ara güncelleme gibi performans iyileştirmesine odaklanıyor. Ancak, bazı kullanıcılar ilginç olarak güncelleme sonrasında ekranda pembe çizgi oluştuğunu bildirdi.

    S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu

    Bir kullanıcının bildirdiğine göre, Samsung yetkili servisinin çözümü; 376 dolar karşılığında ekran değişimi oldu.

    Benzer sorunu iPhone 14 Pro kullanıcıları da yaşamıştı ancak Apple, yazılımsal bir sorun olduğunu belirtmiş ve yazılım güncellemesiyle sorunu gidermişti. Öte yandan Samsung telefon kullanıcılarının güncellemeden sonra ekranda çizgi sorunuyla karşılaşması ilk değil. S20 serisinde de benzer sorun yaşanmış, çok sayıda şikayetin ardından kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi teklifi sunulmuştu. Bakalım, Samsung nasıl bir açıklama yapacak ve çözüm sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 3 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lucifer michaelson eski hali günde 2 kere büyük tuvalete çıkmak normal midir english file pre-intermediate workbook (4th edition) answer key golf 1.4 tsi yakıt tüketimi passolig kartım nerede

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 5
    Lenovo Ideapad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız