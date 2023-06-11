Samsung Galaxy S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu yaşanmaya başladı

S21 Ultra ekranında pembe çizgi sorunu
Bir kullanıcının bildirdiğine göre, Samsung yetkili servisinin çözümü; 376 dolar karşılığında ekran değişimi oldu.
Benzer sorunu iPhone 14 Pro kullanıcıları da yaşamıştı ancak Apple, yazılımsal bir sorun olduğunu belirtmiş ve yazılım güncellemesiyle sorunu gidermişti. Öte yandan Samsung telefon kullanıcılarının güncellemeden sonra ekranda çizgi sorunuyla karşılaşması ilk değil. S20 serisinde de benzer sorun yaşanmış, çok sayıda şikayetin ardından kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi teklifi sunulmuştu. Bakalım, Samsung nasıl bir açıklama yapacak ve çözüm sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi