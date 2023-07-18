iPhone 15 serisi yeni “istiflenmiş” batarya teknolojisiyle gelecek

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini bu yılın sonlarına doğru hem iç hem de dış tasarım değişiklikleriyle piyasaya sürecek. iPhone 15 serisinden gelen yeni bilgiler ise cihaz iç kısmına biraz daha ışık tutuyor. Belirtilenlere göre iPhone 15 modelleri geleneksel Li-ion bataryaya kıyasla önemli avantajlar sunan istiflenmiş batarya teknolojisini kullanacak.

iPhone 15 serisine yeni pil teknolojisi

Daha önceki haberler ve sızıntılar iPhone 15 Pro modellerinin mevcut modellerden biraz daha kalın olacağını bildirmişti. Ayrıca iPhone 15 Pro'nun biraz daha kalın görünen maketlerini de görmüştük. Ek olarak tüm yeni modeller için daha yüksek pil kapasiteleri de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise iPhone 15 serisinin istiflenmiş pil teknolojisiyle geleceği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Esasında iPhone için istiflenmiş veya yığılmış olarak da söyleyebileceğimiz pil teknolojisini ilk defa duyuyoruz. Bir süre önce Samsung'un yaklaşan Galaxy S24 serisi için istiflenmiş pil teknolojisi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Görünüşe göre Apple, iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bu teknolojiyi ana rakibinden önce kullanabilir.

iPhone 15 pil kapasitesi 2022 2023 iPhone 14: 3,279mAh iPhone 15: 3,877mAh iPhone 14 Plus: 4,325mAh iPhone 15 Plus: 4 ,912mAh iPhone 14 Pro: 3,200mAh iPhone 15 Pro: 3,650mAh iPhone 14 Pro Max: 4,323mAh iPhone 15 Pro Max: 4,852mAh

iPhone 15 serisindeki istiflenmiş pil teknolojisi, gelişmiş performans sunacak ve pil ömrüne de katkıda bulunacak. Bu teknoloji elektrikli araçlara güç sağlayan teknolojiyle aynı. Yığılmış pil teknolojisi sayesinde hücreler zamanla şişmeye daha az meyilli oluyor ve bu da cihazın genel ömrünü artırıyor. Ayrıca, istiflenmiş pil teknolojisi şarj ve deşarjdan kaynaklanan şoklara da daha dayanıklı.

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Bununla birlikte istiflenmiş pil üretimi mevcut geleneksel üretime kıyasla daha zor. Laminasyon adı verilen ve elemanları yuvarlamanın aksine katmanlar halinde katlayan bir üretim tekniği gerekiyor. Eğer iddia doğruysa, bu teknoloji iPhone 15 serisine daha hızlı şarj, daha yüksek kapasiteler ve önemli ölçüde uzatılmış pil ömrü gibi bir dizi avantajlarla birlikte negatif olarak ek maliyet artışına neden olabilir.

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iPhone 15 serisi yeni batarya teknolojisiyle gelecek