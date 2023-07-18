iPhone 15 serisi yeni “istiflenmiş” batarya teknolojisiyle gelecek

iPhone 15 serisine yeni pil teknolojisi
Daha önceki haberler ve sızıntılar iPhone 15 Pro modellerinin mevcut modellerden biraz daha kalın olacağını bildirmişti. Ayrıca iPhone 15 Pro'nun biraz daha kalın görünen maketlerini de görmüştük. Ek olarak tüm yeni modeller için daha yüksek pil kapasiteleri de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise iPhone 15 serisinin istiflenmiş pil teknolojisiyle geleceği bildiriliyor.
|2022
|2023
|iPhone 14: 3,279mAh
|iPhone 15: 3,877mAh
|iPhone 14 Plus: 4,325mAh
|iPhone 15 Plus: 4 ,912mAh
|iPhone 14 Pro: 3,200mAh
|iPhone 15 Pro: 3,650mAh
|iPhone 14 Pro Max: 4,323mAh
|iPhone 15 Pro Max: 4,852mAh
iPhone 15 serisindeki istiflenmiş pil teknolojisi, gelişmiş performans sunacak ve pil ömrüne de katkıda bulunacak. Bu teknoloji elektrikli araçlara güç sağlayan teknolojiyle aynı. Yığılmış pil teknolojisi sayesinde hücreler zamanla şişmeye daha az meyilli oluyor ve bu da cihazın genel ömrünü artırıyor. Ayrıca, istiflenmiş pil teknolojisi şarj ve deşarjdan kaynaklanan şoklara da daha dayanıklı.
Bununla birlikte istiflenmiş pil üretimi mevcut geleneksel üretime kıyasla daha zor. Laminasyon adı verilen ve elemanları yuvarlamanın aksine katmanlar halinde katlayan bir üretim tekniği gerekiyor. Eğer iddia doğruysa, bu teknoloji iPhone 15 serisine daha hızlı şarj, daha yüksek kapasiteler ve önemli ölçüde uzatılmış pil ömrü gibi bir dizi avantajlarla birlikte negatif olarak ek maliyet artışına neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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