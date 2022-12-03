Akıllı TV'ler için Android 13 yayınlandı: İşte sunulan yenilikler

Akıllı TV'ler için Android 13 neler sunuyor
Yeni güncelleme ile kullanıma sunulacak en önemli özelliklerden biri, HDMI kaynakları için varsayılan çözünürlüğü ve yenileme hızını değiştirebilme yeteneği olacak. Böylece Android TV'ler daha iyi bir oynatma deneyimine kavuşacak diyebiliriz. Ayrıca yeni sürüm, HDMI kaynak cihazlarının güç tasarrufu yapmasına ve HDMI durum değişikliklerine yanıt olarak içeriği duraklatmasına olanak tanıyacak.
Bildirilenlere göre Android 13, büyük ekranlar için yeni API'ler de getiriyor. Bu sayede farklı klavye düzenleri daha iyi desteklenecek ve oyun geliştiricilerin tuşlara fiziksel konumlarına göre başvurmalarına olanak tanıyacak. Güncelleme ile öne çıkan diğer özellikler ise şu şekilde:
- Uygulamalar, önce oynatmayı başlatmak zorunda kalmadan en uygun ses formatını seçebilecek.
- HDMI kaynak cihazlarında HDMI durum değişiklikleri daha iyi işlenecek.
- HDMI kaynak cihazları için iyileştirilmiş dil seçimi
- Yeni sesli açıklamalar API'si, kullanıcının tercihine göre geliştiricilerin otomatik olarak sesli açıklamalar sunmasına yardımcı olacak
Yeni Android 13 güncellemesinin akıllı TV'ler için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Zira güncel televizyon modellerinin yeni yeni Android 12 desteğine kavuştuğunu düşünürsek, kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerektiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam