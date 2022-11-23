Google ve Android TV'lerde APK dönemi sona eriyor!

Google tarafından ilk olarak 2018 yılında tanıtılan ABB formatı, uygulama boyutlarında tasarruf sağlamayı hedefleyen yeni bir uygulama biçimi olarak karşımıza çıktı. Günümüzde Google Play Store’da standart haline gelen bu özellik, cihaz için gerekli olan dosyaların indirilmesini geri kalan dosyaların ise arşivde kalmasını sağlıyor. Böylece uygulama boyutlarında yüzde 20'lik bir tasarruf söz konusu.
Ayrıca ABB formatı, Android ve Google TV kullanıcılarının gereksiz uygulamaları arşivlemesini ve arşivden çıkarmasını içeren yeni bir özellik ile kullanıma sunulacak.
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