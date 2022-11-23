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    Google ve Android TV'lerde APK dönemi sona eriyor!

    Google ve Android televizyonlarda kullanılan APK formatı, yerini Android App Bundle (AAB) formatına bırakacak. Yeni değişiklik neler sunacak? İşte detaylar     
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    Google ve Android TV'lerde APK dönemi sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı televizyonlar söz konusu olduğunda Google TV ve Android TV platformlarıyla pazarın lider isimlerinden biri olmayı başaran Google, yeni bir değişikliğe imza atmayı planlıyor. Yazılım devi bugün, Android TV ve Google TV işletim sistemleri için Mayıs 2023 tarihinden itibaren APK yerine Android App Bundle (AAB) formatına geçileceğini duyurdu.

    Uygulama boyutları küçülecek

    Google tarafından ilk olarak 2018 yılında tanıtılan ABB formatı, uygulama boyutlarında tasarruf sağlamayı hedefleyen yeni bir uygulama biçimi olarak karşımıza çıktı. Günümüzde Google Play Store’da standart haline gelen bu özellik, cihaz için gerekli olan dosyaların indirilmesini geri kalan dosyaların ise arşivde kalmasını sağlıyor. Böylece uygulama boyutlarında yüzde 20'lik bir tasarruf söz konusu.

    Ayrıca ABB formatı, Android ve Google TV kullanıcılarının gereksiz uygulamaları arşivlemesini ve arşivden çıkarmasını içeren yeni bir özellik ile kullanıma sunulacak.

    Bugün yapılan resmi açıklamada Google TV Ürün Yönetimi ekibinden Josh Wentz, Android TV platformunda 10.000’den fazla uygulamanın yer aldığını ancak kısıtlı depolama alanı sebebiyle kullanıcıların uygulamaları kaldırmaya zorladığını belirtti. Bu sebeple yetkili isim, ABB formatına geçişin bu sorunları hafifleteceğini düşünüyor. Bildirilenlere göre Google, uygulamaların yeniden paketlenmesi için geliştiricilere altı aylık bir zaman tanıyacak.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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