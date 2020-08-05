Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için yasal düzenleme geliyor

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Resmi Gazete’de, akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin bir karar yayımlandı. Karara göre Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” çalışması önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, eylem planındaki görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekecek.

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Hazırlanacak eylem planıyla birlikte ülkemizdeki akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması planlanıyor. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitelerinin verimli kullanılması ve enerji verimliliği sağlanması için akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanılacak.

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Ülkemizde akıllı ve otonom araçlara yönelik hususlar tam olarak belirlenmiş değil. Bu araçların veri akışına ilişkin düzenlemeler hazırlanacak. Araba, altyapı, yol ve devlet kurumları arasında veri alışverişi sağlanacak. Ulaşımın analizi ve yönetimi için teknolojik çözümlerden faydalanılacak. Kişisel araçların yanı sıra toplu taşımada da akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması ve artan nüfusa karşılık verilmesi için teknolojik çözümler kullanılması hedefleniyor.

Oluşturulacak akıllı ulaşım ağının yenilikçi, dinamik, güvenli, çevreci, sürdürülebilir, katma değer sağlayan, etkin, verimli olması ve yerli kaynaklardan yararlanılması amaçlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” yakın zamanda halka açık olarak paylaşılacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200805-13.pdf

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