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    Kırgızistan, Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı

    Türkiye'nin insansız hava araçları ihracat başarıları elde etmeye devam ediyor. Daha önce Bayraktar TB2 satın alan Kırgızistan şimdi de Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı.
    Kırgızistan, Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı Tam Boyutta Gör
    Daha önce Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alan Kırgızistan şimdi de Aksungur ve Akıncı İHA satın aldığını duyurdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından teslim töreni yapıldı.

    Aksungur ve AKINCI’nın konuşlandığı üste yapılan teslim töreninde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Ülke tarihinde ilk kez Silahlı Kuvvetlerimize ve Sınır Güvenlik Hizmetimize modern silahlar ve askeri teçhizat tedariki bağlamında Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarının devlet bütçesinden karşılanarak satın alınmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

    Kırgızistan, Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı Tam Boyutta Gör

    Satın alınan İHA’lar, ülkenin sınır güvenliği için kullanılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ülkesinin Dank Devlet Ödülü'nü takdim etti.

    Ordusunu Türk savunma sanayisi ürünleri ile güçlendiren Kırgızistan, yerli ürünlerimizin boy gösterdiği tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur İHA’lar havalandı. Roketsan'ın ürettiği MAM-L ve MAM-T ile atışlar gerçekleştirdi.

    Kırgızistan, Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı Tam Boyutta Gör

    Ayrıca STM’nin ürettiği döner kanatlı vurucu İHA KARGU, ASELSAN'ın dron karşı tedbir sistemi İHTAR ve 40 milimetre fiziksel imha sistemi ŞAHİN kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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