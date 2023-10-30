Kırgızistan, Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı

Tam Boyutta Gör Daha önce Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alan Kırgızistan şimdi de Aksungur ve Akıncı İHA satın aldığını duyurdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından teslim töreni yapıldı.

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Aksungur ve AKINCI’nın konuşlandığı üste yapılan teslim töreninde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Ülke tarihinde ilk kez Silahlı Kuvvetlerimize ve Sınır Güvenlik Hizmetimize modern silahlar ve askeri teçhizat tedariki bağlamında Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarının devlet bütçesinden karşılanarak satın alınmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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Satın alınan İHA’lar, ülkenin sınır güvenliği için kullanılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ülkesinin Dank Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Ordusunu Türk savunma sanayisi ürünleri ile güçlendiren Kırgızistan, yerli ürünlerimizin boy gösterdiği tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur İHA’lar havalandı. Roketsan'ın ürettiği MAM-L ve MAM-T ile atışlar gerçekleştirdi.

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Ayrıca STM’nin ürettiği döner kanatlı vurucu İHA KARGU, ASELSAN'ın dron karşı tedbir sistemi İHTAR ve 40 milimetre fiziksel imha sistemi ŞAHİN kullanıldı.

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