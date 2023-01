The Last of Us altyazı seçeneğiyle erişime açıldı

Tam Boyutta Gör BluTV platformunun yeni yıldaki en önemli hamlesi olarak gösterilen The Last of Us dizisi ilk bölümü ile karşınızda. HBO tarafından hazırlanan dizi ülkemizde BluTV üzerinden yayınlanıyor.

The Last of Us ne anlatıyor?

Playstation platformunun en beğenilen oyun serileri arasında yer alan The Last of Us’ın dizisi 2020 yılında duyurulmuştu ancak pandeminin araya girmesi ve bazı aksaklıklar nedeniyle 2023 başlarına kaldı.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey’in başrolde olduğu dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor ve 100 milyon dolar civarında da bir bütçesi var. İlk oyunun tamamını anlatacağı ifade edilen dizi Kanada’da çekilen en büyük proje unvanını almıştı. Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstleniyor.

The Last of Us BluTV’de yayınlanacak: İşte yayın tarihi ve konusu 6 gün önce eklendi

The Last of Us dizisinin hikayesi modern uygarlığın yok edilmesinin 20 yıl sonrasında geçiyor. Tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresi olarak ise Ellie görülüyor. Joel ise Ellie’yi kurtarmak üzere tutulan birisidir ancak onu bilim insanlarına teslim edip etmemek arasında kararsızdır. Sonuç olarak Joel ve Ellie amansız zorlu bir dünyada hayatta kalmak zorundadır.

Ne yazık ki BluTV üzerine erişime açılan ilk bölüm Türkçe altyazılı. Amazon dizisi Güç Yüzükleri gibi Türkçe dublaj sevindirici olurdu ancak ilk bölümde bunu göremedik. İlk bölüm 77 dakika süreye sahip ve hikâyeye giriş yapıyor.

