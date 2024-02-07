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    Baykar’ın 2024 üretim hedefi açıklandı: 2024'te kaç İHA üretecek?

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2024 yılında AKINCI üretimini artırmayı ve Bayraktar TB2 sayısını ise sabit tutmayı planladıklarını açıkladı. Baykar, 2024'te kaç adet İHA üretecek?
    Baykar’ın 2024 üretim hedefi açıklandı: 2024'te kaç İHA üretecek? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe 2023 yılının ihracat şampiyonu Baykar, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da yerli teknolojilerini sergiliyor. Baykar Genel Müdürü (CEO) Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan’da çeşitli açıklamalarda bulundu. Şirketin 2024 üretim hedefi açıklandı.

    2024'te ne kadar İHA üretilecek?

    2024 yılındaki yerli üretim hedefini açıklayan Haluk Bayraktar, “2023’te 36 adet olan AKINCI’nın yerli üretimini iki katına çıkarmayı (72), Bayraktar TB2 üretimini ise yıllık 230 adette sabit tutmayı planlıyoruz.” dedi.

    Ukrayna’ya inşa edilen Bayraktar İHA fabrikasının yaklaşık 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Fabrikada yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Haluk Bayraktar, fabrikada Bayraktar TB2 mi yoksa Bayraktar TB3 mü üretileceği konusunda henüz karar verilmediğini ifade etti. Üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 120 adet olacağı açıklandı. Suudi Arabistan’a inşa edilen fabrikanın ise iki yıl içinde üretime başlaması amaçlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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