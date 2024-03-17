Bayraktar Akıncı’dan İHA-230 süpersonik füze ile çifte atış



Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.

Bayraktar Akıncı'dan MAM-T IIR ve MAM-L TV atış testi yapıldı 2 gün önce eklendi

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile 16 Mart 2024’te gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden kanatlarında iki adet İHA-230 ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda 38 bin feet irtifadan ateşlediği İHA-230 süpersonik füzeleri Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu.

Roketsan İHA-230 özellikleri

Operasyon Menzili : 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)

: 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir) Harp Başlığı : 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli

: 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli Ağırlık : 225 kg

: 225 kg Boy : 3.4 m

: 3.4 m Hedef Seti : Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler

: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler Entegre Edilebilecek Hava Platformları : AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA

: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA Entegre Edilebilecek Kara Platformları : Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları

: Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları Entegre Edilebilecek Deniz Platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.