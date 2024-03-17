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    Bayraktar Akıncı’dan İHA-230 süpersonik füze ile çifte atış

    Bayraktar Akıncı İHA, Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230'u iki kanadının altında taşıyarak çifte atış gerçekleştirdi.

    Bayraktar Akıncı’dan İHA-230 süpersonik füze ile çifte atış

    Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.

    Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan KKS/ANS güdümlü İHA-230 ile 16 Mart 2024’te gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden kanatlarında iki adet İHA-230 ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda 38 bin feet irtifadan ateşlediği İHA-230 süpersonik füzeleri Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu.

    Roketsan İHA-230 özellikleri

    • Operasyon Menzili: 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)
    • Harp Başlığı: 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli
    • Ağırlık: 225 kg
    • Boy: 3.4 m
    • Hedef Seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler
    • Entegre Edilebilecek Hava Platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, KIZILELMA
    • Entegre Edilebilecek Kara Platformları: Envanterdeki Silahlı Kara Araçları, İnsansız Kara Araçları
    • Entegre Edilebilecek Deniz Platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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