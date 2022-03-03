1500 HP gücündeki Akıncı B TİHA ilk kez havalandı

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Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarına göre daha büyük boyutları ile dikkat çeken ve insansız savaş uçaklarına geçişte ara model olarak kabul edilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) şimdi de daha yüksek motor gücüne sahip B modeliyle havalandı.

Geçen sene Türk Silahlı Kuvvetleri’ne temsil edilen Akıncı’nın ilk modeli olan Akıncı A’da 2 adet 450 HP olmak üzere toplam 900 HP gücünde motor bulunuyordu. Şu ana kadar TSK envanterine 6 adet Akıncı A versiyonu girdi.

İlk kez havalanan Akıncı B’de ise 2 adet 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücü bulunuyor. Artan motor gücü sayesinde muharebe kabiliyeti kabiliyeti artıyor. Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde 1 saat 16 dakikalık test uçuşu yapıldı. Bu test uçuşu sayesinde aerodinamik parametre tanımlama testleri başarıyla tamamlandı.

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Bayraktar AKINCI B’nin ilk uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Akıncı C versiyonu geliyor

Akıncı’nın en güçlü versiyonu olacak Akıncı C versiyonu için hazırlıklar başladı. Akıncı C, 2 adet 950 HP olmak üzere toplam 1900 HP motor gücüne sahip olacak.

İki ülkeyle anlaşma sağlandı

Bayraktar TB2’nin Suriye, Libya, Irak, Azerbaycan ve Ukrayna’da gösterdiği etkili performans sayesinde Akıncı TİHA’ya ilgi arttı. Şu ana kadar iki ülke ile Akıncı TİHA için ihracat sözleşmesi imzalandı. Bu ülkelerin isimleri açıklanmadı. Teslimatlar 2023 yılından itibaren periyodik olarak yapılacak.

Baykar, 2021 yılında 664 milyon dolarlık İHA ihracatı gerçekleştirdi. Geçen seneki gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde etti.

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Akıncı TİHA özellikleri

Akıncı TİHA, dev boyutları, 6 ton kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği sağlıyor.

Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıdığı milli mühimmatlarla görev icra edebilen Bayraktar AKINCI, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-T, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, NEB, SOM füzelerini kullanabilecek.

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI’da 100’e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. Bulundurduğu yapay zekâ bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabiliyor. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi’ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zekâ sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlıyor. Gelişmiş yapay zekâ sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zekâ sistemi, Bayraktar AKINCI’nın daha etkin kullanılmasını da sağlayacak.

Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16’ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.

Akıncı TİHA’nın TSK’ya ilk teslimatı 29 Ağustos 2021’de yapıldı. Akıncı TİHA, aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor.

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