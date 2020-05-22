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    Akıncı İHA'nın belgeseli çekildi! Yayın tarihi açıklandı

    Bayraktar tarafından geliştirilen Akıncı İHA'nın belgeseli çekildi. Belgesel 24 Mayıs saat 20.23'te YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak. Akıncı İHA özellikleri haberimizde.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Akıncı İHA'nın belgeseli çekildi! Yayın tarihi açıklandı
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    Bayraktar tarafından geliştirilen Türkiye’nin en büyük İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’nın belgeseli çekildi. Akıncı belgeseli 24 Mayıs’ta YouTube’da yayınlanacak.

    Çekimleri 6 ay süren belgeselde Akıncı’nın geliştirilme aşamasından ilk uçuşuna kadarki kısmını detaylı bir şekilde göreceğiz. Belgeselde Akıncı’nın geliştirilmesine dair görüntüler ile Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve mühendislerin röportajları yer alıyor.

    Akıncı belgeseli 24 Mayıs saat 20.23’te Baykar Tecnologies YouTube kanalında yayınlanacak. Belgeselin fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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    Bayraktar Akıncı özellikleri

    Bayraktar Akıncı, sahip olduğu özellikleriyle taarruzi insansız hava aracı kategorisine giriyor. 20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile insansız hava araçları ile insansız uçaklar arasındaki geçiş ürünlerinden birisi olarak gösterilebilir. Savaş uçaklarının bazı görevlerini devralacak. Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet’e çıkabiliyor. 5500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan araçta 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor bulunuyor. Akıncı ilerleyen zamanlarda TEI üretimi 2 adet 240 HP yerli motor ile uçacak.

    Ayrıca Bkz. "BMC'nin zırhlı pickup aracı Tulga göreve hazır"

    Bayraktar Akıncı, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.

    Akıncı’da yapay zeka özellikleri var. Bu sayede dış sensör ve GPS’e ihtiyaç duymadan yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebiliyor. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit ediyor, verileri işleyerek karar verebiliyor.



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    Güzel, izlemek için sabırsızlanıyorum. :)
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