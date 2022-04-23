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    Akıncı TİHA'dan Teber-82 Güdüm Kiti ile ilk atış yapıldı

    Akıncı TİHA'ya eklenen Teber-82 güdüm kitinin ilk test atışı başarıyla yapıldı. Test atışının görüntüleri haberimizde.                                               
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    Akıncı TİHA'dan Teber-82 Güdüm Kiti ile ilk atış yapıldı
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    Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Akıncı TİHA'dan, Roketsan’ın Teber-82 Güdüm Kiti’nin ilk atış testi yapıldı. Bayraktar TB2 tarafından lazer işaretleme yapıldı ve 20 bin ft irtifadan Akıncı TİHA üzerindeki Teber-82 atıldı. Hedefe başarıyla ulaştı.

    Bayraktar TB2 işaretledi, Akıncı TİHA vurdu

    Atış testinde hem ilk kez Akıncı TİHA’dan Teber-82 atılmış oldu hem de Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2’nin koordineli çalışması bir kez daha test edildi. Hava koşullarının lazer arayıcı başlıklı mühimmatlar için olumsuz olmasına rağmen, Bayraktar TB2 ile Akıncı TİHA'nın koordineli çalışması sayesinde başarılı sonuç elde edildi.

    Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti, MK-82 Genel Maksat Bombaları’nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla geliştirilen bir lazer güdüm kitidir. Teber-82, 2,6 m büyüklüğe ve 270 kg ağırlığa sahip. Büyük boyutu ve yüksek imha kabiliyetine rağmen 3 metrenin altında doğruluk değeri ile öne çıkıyor.

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg
    • Havada Kalış: 27 Saat
    • Kanat Açıklığı: 12 mt.
    • Yükseklik: 2,2 mt.
    • Uzunluk: 6,5 mt.
    • İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet
    • Haberleşme Menzili <300 km
    • Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
    • Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 7 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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