Akıncı TİHA'dan Teber-82 Güdüm Kiti ile ilk atış yapıldı

Tam Boyutta Gör

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Akıncı TİHA'dan, Roketsan’ın Teber-82 Güdüm Kiti’nin ilk atış testi yapıldı. Bayraktar TB2 tarafından lazer işaretleme yapıldı ve 20 bin ft irtifadan Akıncı TİHA üzerindeki Teber-82 atıldı. Hedefe başarıyla ulaştı.

Bayraktar TB2 işaretledi, Akıncı TİHA vurdu

Atış testinde hem ilk kez Akıncı TİHA’dan Teber-82 atılmış oldu hem de Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2’nin koordineli çalışması bir kez daha test edildi. Hava koşullarının lazer arayıcı başlıklı mühimmatlar için olumsuz olmasına rağmen, Bayraktar TB2 ile Akıncı TİHA'nın koordineli çalışması sayesinde başarılı sonuç elde edildi.

Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak hakkında açıklama 3 gün önce eklendi

Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti, MK-82 Genel Maksat Bombaları’nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla geliştirilen bir lazer güdüm kitidir. Teber-82, 2,6 m büyüklüğe ve 270 kg ağırlığa sahip. Büyük boyutu ve yüksek imha kabiliyetine rağmen 3 metrenin altında doğruluk değeri ile öne çıkıyor.

Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg

Havada Kalış: 27 Saat

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Yükseklik: 2,2 mt.

Uzunluk: 6,5 mt.

İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

Haberleşme Menzili <300 km

Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Faydalı Yük - ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Akıncı TİHA'dan Teber-82 Güdüm Kiti ile ilk atış yapıldı