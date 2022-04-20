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    Milli Muharip Uçak'ın teslim tarihi ve motoru hakkında açıklama

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ta ilk etapta ABD'li motor sonrasında yerli motor kullanılacağını ve 2030'da teslim edileceğini açıkladı.         
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    Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak hakkında açıklama
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Enerji Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Havacılık Teknolojileri İtki Sistemi Kongresi’nde Milli Muharip Uçak hakkında açıklamalarda bulundu.

    Milli Muharip Uçak’ta ilk etapta Amerika’dan temin edilecek motorun kullanılacağını belirten Kotil, özgün ve yerli motorun 2030 yılı gelmeden kullanılacağını açıkladı. Kotil, ABD’den temin edilecek motorun adını açıklamadı ancak General Electric F110 motorunun kullanılması bekleniyor.

    2030'da teslim edilecek

    Kotil, uçağın ilk bloklarının 2028'de teslim edileceğini dile getirerek, "2030'da inşallah F-35 ayarında bir uçağı Hava Kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz." diye konuştu. Daha önceki açıklamalarda Milli Muharip Uçak’ın 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağı ifade edilmişti.

    Milli Muharip Uçak

    Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

    Milli Muharip Uçak ile;

    • Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    MMU Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    MMU Sistem Özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
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