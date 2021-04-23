Aksiyon rol yapma oyunu NieR Replicant ver.1.22474487139... PS4, Xbox One ve PC için çıktı

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Square Enix, Toylogic Inc.'in yaptığı NieR Replicant ver.1.22474487139… yayınlandı.

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2010 yılında çıkışını yapan NieR Replicant'ın yeniden anlatımı olan NieR Replicant ver.1.22474487139, artık erişilebilir durumda. Oyun konsollarda 400 TL, Steam'de 369 TL. Oyunun çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

NieR serisinin hayranları ve yeni başlayanlar, NieR Replicant'ın bu yükseltilmiş sürümüne dalabilir ve kendilerini tamamen yeniden düzenlenmiş görseller, geliştirilmiş savaş ve oynanış, yeniden kaydedilmiş bir film müziği ile karanlık, kıyamet dünyasına kaptırabilirler. Oyun ayrıca yepyeni hikaye içeriği, ekstra zindanlar, kostümler ve daha fazlasını içerir:

Ekstra Bölüm – Oyuncular, batık bir gemi ve küçük bir kızın yer aldığı yepyeni bir "Deniz Kızı" bölümünde oyun boyunca oynayarak yeni bir senaryonun ve heyecan verici bölüm sonu canavarı savaşının tadını çıkarabilirler.

– Oyuncular, batık bir gemi ve küçük bir kızın yer aldığı yepyeni bir "Deniz Kızı" bölümünde oyun boyunca oynayarak yeni bir senaryonun ve heyecan verici bölüm sonu canavarı savaşının tadını çıkarabilirler. "15 Nightmares"den Ekstra Zindanlar –Daha önce Japonya'daki orijinal sürüm için indirilebilir içerik olarak ve Batı'daki "The World of Recycled Vessel" içeriğine benzer şekilde, hayranlar geri dönüştürülmüş gemi dünyasında "15 Nightmares" kahramanı olarak bir dizi zorlu zindana girebilecekler. Zindanlarda oynamak çeşitli silahların yanı sıra ekstra kostümler, "Kabuki" ve "Samuray" ın kilidini açacaktır. Ayrıca kostümlerden birini aldıktan sonra seçenek menüsünden düşman mermilerinin görünümünü Emil'in yüzüne çevirebileceksiniz.

–Daha önce Japonya'daki orijinal sürüm için indirilebilir içerik olarak ve Batı'daki "The World of Recycled Vessel" içeriğine benzer şekilde, hayranlar geri dönüştürülmüş gemi dünyasında "15 Nightmares" kahramanı olarak bir dizi zorlu zindana girebilecekler. Zindanlarda oynamak çeşitli silahların yanı sıra ekstra kostümler, "Kabuki" ve "Samuray" ın kilidini açacaktır. Ayrıca kostümlerden birini aldıktan sonra seçenek menüsünden düşman mermilerinin görünümünü Emil'in yüzüne çevirebileceksiniz. NieR:Automata Müzikleri – Oyuncular, ilk oyunu tamamladıktan sonra, eleştirmenlerce beğenilen NieR: Automata'dan arka plan müzik parçalarını seçmek için bir seçeneğin kilidini açacaklar..

– Oyuncular, ilk oyunu tamamladıktan sonra, eleştirmenlerce beğenilen NieR: Automata'dan arka plan müzik parçalarını seçmek için bir seçeneğin kilidini açacaklar.. NieR:Automata Konuk Oyuncuları – 2B ve 9S'nin İngilizce ve Japonca seslendirme sanatçıları oyunda yer alacak.

Oyuncular, lansmanda "15 Nightmares" den elde edilebilecek kostümlere ek olarak, karakterlerinin kostümlerini ve silahlarını NieR: Automata'dan hayranların en sevdiği tasarımlarla değiştirmek için ücretsiz bir "4 YoRHa" kostüm paketi indirebilecekler.

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