Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı, tek seferde 49 saat uçuş süresi yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Aksungur, 49 saatlik uçuşunda ay yıldız şeklindeki rotayı takip etti.İlginizi Çekebilir Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!
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Aksungur 59. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Aracın toplam uçuş saati 230 saati buldu. Aksungur büyük gövdesi ve uzun uçuş özeliği sayesinde büyük yükleri taşımak için kullanılacak. Aksungur’un son test uçuşu 20 bin feet irtifada gerçekleştirildi. 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.
TUSAŞ Aksungur İHA özellikleri
Aksungur 2 adet 170 HP motora sahip. 40 bin feet irtifada 150 kg, 25 bin feet irtifada 750 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 24 metre kanat açıklığıyla oldukça büyük boyutlardaki Aksungur, 3300 kg azami kalkış ağırlığıyla dikkat çekiyor.
- Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),
- 24 metre kanat açıklığı,
- 3300kg kalkış ağırlığı,
- Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,
- İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,
- Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,
- Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,
- Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,
- Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,
- TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,
- Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
- Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.
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Bizim icin onemli olan heykel manzarasinda özgürce içki içebilmek!
O yüzden yapabiliyorlar Vestel’de yarışa katılmıştı ama onunki elendi.
Sadece iki firmaya destek verildi. Anlayacağınız böyle çok firma çıkar yeter ki devlet destek olsun.
Şimdi de onun ekmeğini yiyor terorist ve sınır dışı operasyonlarda devlet.
Bu projeler ak parti gitse yarın başka bir hükümet gelsede devam edicek.. bunlar kısa vade işler değil memleket meselesidir.. süreklilik ister..
İha siha güzel ama bize acil savaş uçağı lazım.. ihalar sihalar gözetlemede düşük yoğunluklu gerilla tipi yada hava kuvvetlerinin olmadığı alanlarda çok faydalıdır..
Ama bize savaş kazandırmaz.
Bize acil yeni nesil savaş uçağı lazım.. bir savaşda en etkili uçuş aleti fighter jet ve heavy bomb savaş uçakları sır..
bu konuda hem pilot hemde uçak teknolojisi olarak gerideyiz...
Bakın yarı uçak gemisi yapdık dikey iniş yatay kalkış yapıcak tipte f35 e göre o gemilerde.en azından tam verimli amacına uygun çalışmıyor..
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