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    Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İnsansız Hava Aracı, 49 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sonunda gök yüzünde ay yıldız şeklinde rota oluşturdu.
    1 hf.
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    44
    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı, tek seferde 49 saat uçuş süresi yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Aksungur, 49 saatlik uçuşunda ay yıldız şeklindeki rotayı takip etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır!

    Ayrıca Bkz. "Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi"

    Aksungur 59. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Aracın toplam uçuş saati 230 saati buldu. Aksungur büyük gövdesi ve uzun uçuş özeliği sayesinde büyük yükleri taşımak için kullanılacak. Aksungur’un son test uçuşu 20 bin feet irtifada gerçekleştirildi. 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

    TUSAŞ Aksungur İHA özellikleri

    Aksungur 2 adet 170 HP motora sahip. 40 bin feet irtifada 150 kg, 25 bin feet irtifada 750 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 24 metre kanat açıklığıyla oldukça büyük boyutlardaki Aksungur, 3300 kg azami kalkış ağırlığıyla dikkat çekiyor.

    • Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),
    • 24 metre kanat açıklığı,
    • 3300kg kalkış ağırlığı,
    • Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,
    • İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,
    • Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,
    • Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,
    • Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,
    • Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,
    • TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,
    • Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
    • Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hollowman_ (N. b.) 1 hf. en beğenilen
    Bu sadece TAI Aksungur SİHA'nın etkinliğini, yapısal sağlamlığını değil ayrıca TEI'nin PD170 yerli dizel motorunun da ne kadar başarılı olduğunu ve sağlam bir malzeme mühendisliği içerdiğini de gösteriyor. Bu kadar uzun süre o irtifada sorunsuz şekilde bir "dizel" motorun çalışması kolay değil. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, zamanında burada "motoru yerli değil"ci ekibe bugünlerin de geleceğini söylemiştik, o günler geldiği gibi üstüne üstelik alt sistemlerinde dahi en iyisini yapar hale geldik. Yakında Aksungur'dan ve yerli motorumuz PD170'den dünyanın en uzun süre havada kalma rekorunu da bekleyebiliriz artık.
    Bu sadece TAI Aksungur SİHA'nın etkinliğini, yapısal sağlamlığını değil ayrıca TEI'nin PD170 yerli dizel motorunun da ne kadar başarılı olduğunu ve sağlam bir m...
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    Yanıtla +29
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 1 hf. teramycin
    Bu kafayla daha çok ağzın açlıktan kokar merak etme sen
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    teramycin 1 hf.
    Halkin coguda 49 saat ac kalabilme yetenegine sahip oldu. Hamıdolsun
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    turkishairboy (turkishairboy ) 2 gün
    Ne gerek var böyle iler teknolojiye! Bati yapsin biz alalim.



    Bizim icin onemli olan heykel manzarasinda özgürce içki içebilmek!
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    hamza5806 3 gün
    250 saat kalsa ne olacak sinirlar kevgire dönmüş bunu kullanip multeci engelleme mi yapiyor hukumet sanki
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    ŞAKACI (ALI VELI) 5 gün
    Yapanların eline emeğine sağlık, ALLAH razı olsun hepsinden işte böyle birçok firma çıksa da rekabet ile daha çok daha iyisini yapsak.
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ŞAKACI
    Bu firmaların tüm proje ar-ge’sini devlet karşılıyor.



    O yüzden yapabiliyorlar Vestel’de yarışa katılmıştı ama onunki elendi.



    Sadece iki firmaya destek verildi. Anlayacağınız böyle çok firma çıkar yeter ki devlet destek olsun.



    Şimdi de onun ekmeğini yiyor terorist ve sınır dışı operasyonlarda devlet.
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    Oğuzhaan 5 gün
    Tusaş iyi firma zaten gelecekte de daha iyi işler başarır. Ancak biraz daha aselsan vari bir kurumsallık gerekiyor.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 5 gün
    Bende muhalifim ama tebrik ederim başarılarının devamını dilerim.. bunlar siyaset işi değil memleket meselesi. Göğsümüz kabarıyor..



    Bu projeler ak parti gitse yarın başka bir hükümet gelsede devam edicek.. bunlar kısa vade işler değil memleket meselesidir.. süreklilik ister..



    İha siha güzel ama bize acil savaş uçağı lazım.. ihalar sihalar gözetlemede düşük yoğunluklu gerilla tipi yada hava kuvvetlerinin olmadığı alanlarda çok faydalıdır..



    Ama bize savaş kazandırmaz.



    Bize acil yeni nesil savaş uçağı lazım.. bir savaşda en etkili uçuş aleti fighter jet ve heavy bomb savaş uçakları sır..



    bu konuda hem pilot hemde uçak teknolojisi olarak gerideyiz...



    Bakın yarı uçak gemisi yapdık dikey iniş yatay kalkış yapıcak tipte f35 e göre o gemilerde.en azından tam verimli amacına uygun çalışmıyor..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Arkadaş niye sallıyorsunuz ya onu anlamıyorum, elinize ne geçiyor bu şekilde, neyi kanıtlıyorsunuz?
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    neo01470 (neo neon) 1 hf.
    Ne gerek vardı Atatürk'ün (onuda benzetemiyorlada neyse) heykelini dikerdik yıllarca kalırdı..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Jet motorlusu insansız taarruz uçağı olur. Gözlem yapması çok zor. Yakıtı çok hızlı tükettiği için havada kalma süresi bunlardan çok daha az. Gelir hedefe bombayı bırakır çok hızlı bir şekilde tabi ondan sonra üssüne geri döner.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 1 hf.
    Baya iyi ANKA 24 saatti diye hatırlıyorum
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    İl teber (Tolga ) 1 hf.
    Helal. Menzile vurdumu kaç km yapar acaba
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    4691 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    aksungur iha, tusaş ve
    7 etiket daha aksungur aksungur özellikleri irtifa uçuş süresi Türkiye Haberleri havacılık Bilim ve Teknoloji
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