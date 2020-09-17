Aksungur İHA, tam mühimmatla uçuş rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) tasarlanan ve üretilen Aksungur İnsansız Hava Aracı’nın kabiliyetinin geliştirilme çalışmaları sürüyor. Yapılan iyileştirmelerin etkisiyle Aksungur ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 1 günden fazla uçtu.

İlginizi Çekebilir

Kargo İHA için imzalar atıldı

Ayrıca Bkz. "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - ZAHA'nın alabora testi başarıyla tamamlandı"

Aksungur, üzerindeki 6 istasyonda ROKETSAN tarafından üretilen toplam 12 adet MAM-L mühimmat varken 20 bin feet irtifada 28 saat uçuş gerçekleştirdi. Aksungur, uçuş süresiyle bayrağı ileriye taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerdeki test uçuşunda 49 saat havada kalarak rekor kırmayı başarmıştı.

TUSAŞ Aksungur İHA özellikleri

Aksungur 2 adet 170 HP motora sahip. 40 bin feet irtifada 150 kg, 25 bin feet irtifada 750 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 24 metre kanat açıklığıyla oldukça büyük boyutlardaki Aksungur, 3300 kg azami kalkış ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Çift turbo dizel motor ile 2x170HP güç (2 adet PD-170),

24 metre kanat açıklığı,

3300kg kalkış ağırlığı,

Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme,

İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme,

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi,

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi,

Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı,

Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk,

TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme,

Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,

Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.