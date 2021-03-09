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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alan Wake ve Control'ün geliştiricisi Remedy, 5 farklı oyun üzerinde çalışıyor: İkisi aynı evrende geçecek

    Birçok başarılı oyunun geliştiricisi olan Remedy Entertainment'ın şu anda 5 farklı oyun üzerinde çalıştığı açıklandı. Bu oyunlardan iki tanesi aynı evrende geçecek.
    09 Mart 2021, 22:30 (13 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Alan Wake ve Control'ün geliştiricisi Remedy, 5 farklı oyun üzerinde çalışıyor: İkisi aynı evrende geçecek
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    Quantum Break, Alan Wake ve Control gibi birçok başarılı oyunu geliştiren stüdyo Remedy Entertainment'ın beş farklı oyun üzerinde çalıştığı açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

    Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı"

    Gamesindustry.biz'in yaptığı habere göre Remedy CEO'su Tero Virtala, stüdyonun şu anda beş farklı oyun üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu beş oyun üzerinde çalışan da 4 farklı ekip bulunuyor ve bu 4 ekipten birisi Epic Games tarafından finanse ediliyor ve iki oyun geliştiriyorlar. Geliştirdikleri bu iki oyun da aynı evrende geçecek. Oyunlardan birisi AAA olacakken diğeri daha küçük bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Remedy CEO'su Tero Virtala, Epic Games'in finanse ettiği oyun için "Oyuncuların daha fazla zaman geçirmesini istediğimiz bir evren." yorumunda bulundu.

    Remedy'nin şu anda Vanguard kod isimli bir online oyunu ve Crossfire X isimli online oyunun tek kişilik hikaye modunu geliştiriyor. Geriye kalan projeleri hakkında ne yazık ki şu an için bir bilgi bulunmuyor. Ancak hayranların uzun bir süredir Alan Wake beklediğini söylemek gerek.



    https://www.ign.com/articles/control-developers-games-for-epic-are-set-in-a-shared-universe
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alem wake çok beğendim bir oyun Xbox olanlara tavsiyemdir
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    Sp!deR (M ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Control'ün hikayesini çok zorlama ve gereksiz kasıntı bulmuştum. Karakterler ve diyaloglar eğlenceliydi yalnız. Keyifli aksiyon olsun yeter işte.
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    brnk (Burak Demirbas) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Sp!deR
    Kesinlikle sırf alan wake için sevdiğiö için bitirdim forumlarda falan bu kadar abartılan bi oyunda görmedim
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