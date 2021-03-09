Alan Wake ve Control'ün geliştiricisi Remedy, 5 farklı oyun üzerinde çalışıyor: İkisi aynı evrende geçecek

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Quantum Break, Alan Wake ve Control gibi birçok başarılı oyunu geliştiren stüdyo Remedy Entertainment'ın beş farklı oyun üzerinde çalıştığı açıklandı.

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Gamesindustry.biz'in yaptığı habere göre Remedy CEO'su Tero Virtala, stüdyonun şu anda beş farklı oyun üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu beş oyun üzerinde çalışan da 4 farklı ekip bulunuyor ve bu 4 ekipten birisi Epic Games tarafından finanse ediliyor ve iki oyun geliştiriyorlar. Geliştirdikleri bu iki oyun da aynı evrende geçecek. Oyunlardan birisi AAA olacakken diğeri daha küçük bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Remedy CEO'su Tero Virtala, Epic Games'in finanse ettiği oyun için "Oyuncuların daha fazla zaman geçirmesini istediğimiz bir evren." yorumunda bulundu.

Remedy'nin şu anda Vanguard kod isimli bir online oyunu ve Crossfire X isimli online oyunun tek kişilik hikaye modunu geliştiriyor. Geriye kalan projeleri hakkında ne yazık ki şu an için bir bilgi bulunmuyor. Ancak hayranların uzun bir süredir Alan Wake beklediğini söylemek gerek.

https://www.ign.com/articles/control-developers-games-for-epic-are-set-in-a-shared-universe

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