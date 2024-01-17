Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Take Two, yeni Remedy logosunun Rockstar’a benzediğini düşünüyor

    Rockstar Games'in sahibi yeni 'R' logosu için Remedy Entertainment ile mücadele ediyor. Take Two’ya göre çift R logosu kesinlikle tüketiciler için kafa karıştırıcısı ve kendi logoları ile benzer.
    Take Two, yeni Remedy logosunun Rockstar’a benzediğini düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Take-Two Interactive, Remedy Entertainment'ın en yeni logosuna itirazda bulunarak, sembolün Rockstar Games'in logosunu ihlal ettiğini iddia etti. İlk olarak RemedyFirst tarafından bildirilen ticari marka anlaşmazlığı, Remedy logosunun iki versiyonuna karşı (biri şirketin adını içeren, diğeri içermeyen) Eylül ayında İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sunuldu.

    Take Two ile Remedy arasında logo anlaşmazlığı

    Şu sıralar GTA 6 üzerinde çalışan Rockstar'ın ana şirketi, Remedy'nin geçen yıl İngiltere ve AB'deki Fikri Mülkiyet Ofislerine sunduğu ticari marka başvurularına, yeni “R” logosunun "halkın kafasında karışıklığa" neden olabileceği gerekçesiyle itiraz etti. Remedy, güncellenmiş "R" logosunu 14 Nisan 2023 tarihinde - şirketin AB'ye ticari marka başvurusunda bulunmasından bir gün sonra - bir blog yazısında kamuoyuna açıkladı ve "eski logodaki R harfindeki merminin Max Payne dönemini temsil ettiğini" söyledi.

    Buna karşılık Take-Two, Remedy'nin başvurusuna karşı itirazını 26 Temmuz'da AB'ye ve 12 Eylül'de İngiltere'ye sundu. Take-Two, Remedy'nin yeni logosuna itiraz etmek için ek bir bağlam sağlamadı, ancak temel sorunun her ikisinin de "R" harfini belirgin bir şekilde kullandığını belirtti.

    Özellikle AB anlaşmazlığı için, her iki taraf da mahkemeye başvurmadan önce iki aylık bekleme süresinin uzatılmasını talep etti. Bu süre zarfında tarafların anlaşmazlığı çözmeleri mümkün. Remedy Entertainment ve Take-Two'nun uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğu düşünüldüğünde bu makul bir sonuç gibi görünüyor. Remedy 2004 yılında Max Payne haklarını Take-Two'ya satmış ve serinin ilk iki oyununun yeniden yapımı için Rockstar Games ile işbirliği yapmıştı. Yine de, Take-Two itirazlarını sürdürmek istiyorsa, iddialarını destekleyen başka kanıtlar sunmak için 6 Kasım 2025 tarihine kadar süresi var.

    Kaynakça https://www.engadget.com/take-twos-lawyers-think-remedys-new-r-logo-is-too-similar-to-rockstars-r-logo-181534083.html https://www.theverge.com/2024/1/16/24040179/take-two-rockstar-games-remedy-entertainment-logo-trademark-dispute
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    leyla ile mecnun nerede çekildi yüksek devirde kurum atma en iyi motorlu testere yorumları 1.0 motora lpg takılır mı zayıf akü nasıl şarj edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız