Take Two, yeni Remedy logosunun Rockstar’a benzediğini düşünüyor

Tam Boyutta Gör Take-Two Interactive, Remedy Entertainment'ın en yeni logosuna itirazda bulunarak, sembolün Rockstar Games'in logosunu ihlal ettiğini iddia etti. İlk olarak RemedyFirst tarafından bildirilen ticari marka anlaşmazlığı, Remedy logosunun iki versiyonuna karşı (biri şirketin adını içeren, diğeri içermeyen) Eylül ayında İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sunuldu.

Take Two ile Remedy arasında logo anlaşmazlığı

Şu sıralar GTA 6 üzerinde çalışan Rockstar'ın ana şirketi, Remedy'nin geçen yıl İngiltere ve AB'deki Fikri Mülkiyet Ofislerine sunduğu ticari marka başvurularına, yeni “R” logosunun "halkın kafasında karışıklığa" neden olabileceği gerekçesiyle itiraz etti. Remedy, güncellenmiş "R" logosunu 14 Nisan 2023 tarihinde - şirketin AB'ye ticari marka başvurusunda bulunmasından bir gün sonra - bir blog yazısında kamuoyuna açıkladı ve "eski logodaki R harfindeki merminin Max Payne dönemini temsil ettiğini" söyledi.

Buna karşılık Take-Two, Remedy'nin başvurusuna karşı itirazını 26 Temmuz'da AB'ye ve 12 Eylül'de İngiltere'ye sundu. Take-Two, Remedy'nin yeni logosuna itiraz etmek için ek bir bağlam sağlamadı, ancak temel sorunun her ikisinin de "R" harfini belirgin bir şekilde kullandığını belirtti.

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Özellikle AB anlaşmazlığı için, her iki taraf da mahkemeye başvurmadan önce iki aylık bekleme süresinin uzatılmasını talep etti. Bu süre zarfında tarafların anlaşmazlığı çözmeleri mümkün. Remedy Entertainment ve Take-Two'nun uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğu düşünüldüğünde bu makul bir sonuç gibi görünüyor. Remedy 2004 yılında Max Payne haklarını Take-Two'ya satmış ve serinin ilk iki oyununun yeniden yapımı için Rockstar Games ile işbirliği yapmıştı. Yine de, Take-Two itirazlarını sürdürmek istiyorsa, iddialarını destekleyen başka kanıtlar sunmak için 6 Kasım 2025 tarihine kadar süresi var.

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Take Two, yeni Remedy logosunun Rockstar’a benzediğini düşünüyor