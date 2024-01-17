Take Two, yeni Remedy logosunun Rockstar’a benzediğini düşünüyor

Take Two ile Remedy arasında logo anlaşmazlığı
Şu sıralar GTA 6 üzerinde çalışan Rockstar'ın ana şirketi, Remedy'nin geçen yıl İngiltere ve AB'deki Fikri Mülkiyet Ofislerine sunduğu ticari marka başvurularına, yeni “R” logosunun "halkın kafasında karışıklığa" neden olabileceği gerekçesiyle itiraz etti. Remedy, güncellenmiş "R" logosunu 14 Nisan 2023 tarihinde - şirketin AB'ye ticari marka başvurusunda bulunmasından bir gün sonra - bir blog yazısında kamuoyuna açıkladı ve "eski logodaki R harfindeki merminin Max Payne dönemini temsil ettiğini" söyledi.
Buna karşılık Take-Two, Remedy'nin başvurusuna karşı itirazını 26 Temmuz'da AB'ye ve 12 Eylül'de İngiltere'ye sundu. Take-Two, Remedy'nin yeni logosuna itiraz etmek için ek bir bağlam sağlamadı, ancak temel sorunun her ikisinin de "R" harfini belirgin bir şekilde kullandığını belirtti.
Özellikle AB anlaşmazlığı için, her iki taraf da mahkemeye başvurmadan önce iki aylık bekleme süresinin uzatılmasını talep etti. Bu süre zarfında tarafların anlaşmazlığı çözmeleri mümkün. Remedy Entertainment ve Take-Two'nun uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğu düşünüldüğünde bu makul bir sonuç gibi görünüyor. Remedy 2004 yılında Max Payne haklarını Take-Two'ya satmış ve serinin ilk iki oyununun yeniden yapımı için Rockstar Games ile işbirliği yapmıştı. Yine de, Take-Two itirazlarını sürdürmek istiyorsa, iddialarını destekleyen başka kanıtlar sunmak için 6 Kasım 2025 tarihine kadar süresi var.Kaynakça https://www.engadget.com/take-twos-lawyers-think-remedys-new-r-logo-is-too-similar-to-rockstars-r-logo-181534083.html https://www.theverge.com/2024/1/16/24040179/take-two-rockstar-games-remedy-entertainment-logo-trademark-dispute Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.