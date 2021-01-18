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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı

    Alcatel 1S (2021), Alcatel 1L (2021) ve Alcatel 3L (2021) akıllı telefonları ile Alcatel 1T 7 tablet modeli oldukça uygun fiyatları ile alıcılarını bekliyor olacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı
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    CES 2021 fuarında kendi markası altında akıllı telefon ve tablet ürünlerini tanıtan TCL üretim markası Alcatel altında da giriş seviyesine yönelik yeni modellerini tanıttı.

    Alcatel 1S (2021) özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 1S (2021) modelinde 6.52 inçlik HD+ IPS LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik ile nispeten çerçevesiz bir görünüm elde edilmiş. 8 çekirdekli bir MediaTek işlemciden güç alan modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us dizisinin yeni yönetmeni belli oldu"

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    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 5MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj ediliyor. Alcatel 1S (2021) için 109 Avro fiyat belirlenmiş.

    Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı
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    Alcatel 1L (2021) özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 1L (2021) modelinde 6.1 inçlik LCD ekran ve su damlası çentik tasarımı yer alıyor. 4 çekirdekli bir MediaTek işlemciden gücünü alan modelde 2GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor. Cihazda Android 11 Go versiyonu kullanılmış.

    13MP+2MP arka kamera dizilimi olan modelde 3000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Telefonun fiyatı ise 135$ şeklinde olacak. Her iki modelde de parmak izi okuyucu mevcut.

    Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı
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    Alcatel 3L (2021) özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 3L (2021) modelinde 6.52 inçlik Full HD+ çentikli ekran, 1.8GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 11 işletim sistemi ve 4000mAh kapasiteli batarya gibi ortalama bir donanım yer alıyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde ultra geniş ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Bu model de 149 Avro olarak raflara çıkacak.

    Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Alcatel 1T 7 özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 1T 7 en giriş seviyesinde bir tablet modeli olarak gözümüze çarpıyor. Android 10 Go versiyonu ile çalışacak tabletin 16GB versiyonu 59 Avro iken 32GB versiyonu 69 Avro. Model sadece canlı ders tarzında düşük yoğunlukta kullanım için tasarlanmış.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/13/ces-2021-alcatel-1s-1l-and-3l-phones-and-alcatel-1t-7-tablet-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
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    astegon (astegon CF) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Girişin de girişi cihazlar.

    Çoluk çocuğa iyi oyuncak olurlar
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    Cool Storm (Cool Storm) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    109 Euro fiyatı olan model, 2000 TL'den aşağıya gelmez Türkiye'ye.
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