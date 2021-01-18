Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı

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CES 2021 fuarında kendi markası altında akıllı telefon ve tablet ürünlerini tanıtan TCL üretim markası Alcatel altında da giriş seviyesine yönelik yeni modellerini tanıttı.

Alcatel 1S (2021) özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1S (2021) modelinde 6.52 inçlik HD+ IPS LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik ile nispeten çerçevesiz bir görünüm elde edilmiş. 8 çekirdekli bir MediaTek işlemciden güç alan modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor.

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TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 5MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj ediliyor. Alcatel 1S (2021) için 109 Avro fiyat belirlenmiş.

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Alcatel 1L (2021) özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1L (2021) modelinde 6.1 inçlik LCD ekran ve su damlası çentik tasarımı yer alıyor. 4 çekirdekli bir MediaTek işlemciden gücünü alan modelde 2GB RAM ve 32GB depolama yer alıyor. Cihazda Android 11 Go versiyonu kullanılmış.

13MP+2MP arka kamera dizilimi olan modelde 3000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Telefonun fiyatı ise 135$ şeklinde olacak. Her iki modelde de parmak izi okuyucu mevcut.

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Alcatel 3L (2021) özellikleri ve fiyatı

Alcatel 3L (2021) modelinde 6.52 inçlik Full HD+ çentikli ekran, 1.8GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 11 işletim sistemi ve 4000mAh kapasiteli batarya gibi ortalama bir donanım yer alıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde ultra geniş ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Bu model de 149 Avro olarak raflara çıkacak.

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Alcatel 1T 7 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1T 7 en giriş seviyesinde bir tablet modeli olarak gözümüze çarpıyor. Android 10 Go versiyonu ile çalışacak tabletin 16GB versiyonu 59 Avro iken 32GB versiyonu 69 Avro. Model sadece canlı ders tarzında düşük yoğunlukta kullanım için tasarlanmış.

https://www.gizmochina.com/2021/01/13/ces-2021-alcatel-1s-1l-and-3l-phones-and-alcatel-1t-7-tablet-announced/

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