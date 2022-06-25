Amazon Alexa yakında ölü tanıdıklarınızın sesini taklit edebilir

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Amazon, akıllı ev sistemlerini ve sesli asistanını güçlendirebilecek bir özellik tanıttı. Her sene düzenlenen MARS etkinliğinde Amazon, Alexa için geliştirilmiş deneysel bir özellik gösterdi. Bu özellik ile Amazon, vefat etmiş insanların sesini Alexa ile taklit edebilecek.

Özelliğin kullanıcılara sunulup sunulmayacağı belli değil

Amazon’un MARS konferansında, Alexa’nın yeni deneysel özelliği tanıtıldı. Konferansta Amazon, Alexa’nın bir çocuğa vefat etmiş babaannesinin sesi ile kitap okuduğunu gösteriyor. Alexa projesinin üst düzey geliştiricisi Rohit Prasad, birçoğumuzun yakınlarını kaybettiği bu pandemi zamanında yapay zekanın, bize kişileri anmamızda yardımcı olabileceğini belirtti.

Milyarlarca insanın internete erişimi yok 2 gün önce eklendi

Amazon, deneysel olan bu özelliğin kullanıcılara yayınlanıp yayınlamayacağı hakkında bir bilgi vermedi ancak Alexa’nın yeni sistemi, herhangi bir kişinin sesini, yalnızca bir dakikalık ses kaydı dinleyerek taklit edebiliyor. Yapay zeka destekli ses ve video modellerinin gitgide arttığı bu günlerde böyle bir hamleyi Amazon’dan görmek pek şaşırtıcı olmadı. Amazon’un MARS konferansını ve Alexa’nın yeni özelliğinin gösterimini aşağıda izleyebilirsiniz.

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Alexa yakında herhangi bir insanın sesini taklit edebilir