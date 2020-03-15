Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı

Tam Boyutta Gör

Çinli dev Alibaba firmasının eş kurucusu Jack Ma, kendi adını taşıyan vakfı aracılığıyla ABD’ye 500 bin koronavirüs test kiti ve 1 milyon koruyucu maske bağışladı. Reuters raporuna göre bu hamleden önce de Avrupa ülkelerine 2 milyon maske bağışlamıştı.

Twitter’da yapılan paylaşımda aktarılana göre bugün karşılaşın salgını hiçbir ülkenin tek başına yenemeyeceğini düşünen Ma, ülkeler arasında bağlantının ve iş birliğinin oluşturulması kanaatinde.

Ayrıca Bkz. "Viewsonic VG2755 ve VG2755 2K monitör inceleme"

Jack Ma tarafından 199’da kurulan ve devasa bir şirket hâline getirilen Alibaba, kendisine de bolca para kazandırdı. Ma’nın şu an mal varlığı 37 milyar dolar civarında olarak biliniyor. Kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla insani yardımlar da bolca yapılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.