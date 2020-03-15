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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı

    Amerika'nın koronavirüs ile mücadelesine destek olmak için Avrupa'dan sonra Amerika'ya da test kitleri ve maskeler yollayan Jack Ma, ülkeleri bu kriz zamanında işbirliğine çağırıyor.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı
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    Çinli dev Alibaba firmasının eş kurucusu Jack Ma, kendi adını taşıyan vakfı aracılığıyla ABD’ye 500 bin koronavirüs test kiti ve 1 milyon koruyucu maske bağışladı. Reuters raporuna göre bu hamleden önce de Avrupa ülkelerine 2 milyon maske bağışlamıştı.

    Twitter’da yapılan paylaşımda aktarılana göre bugün karşılaşın salgını hiçbir ülkenin tek başına yenemeyeceğini düşünen Ma, ülkeler arasında bağlantının ve iş birliğinin oluşturulması kanaatinde.

    Ayrıca Bkz. "Viewsonic VG2755 ve VG2755 2K monitör inceleme"

    Jack Ma tarafından 199’da kurulan ve devasa bir şirket hâline getirilen Alibaba, kendisine de bolca para kazandırdı. Ma’nın şu an mal varlığı 37 milyar dolar civarında olarak biliniyor. Kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla insani yardımlar da bolca yapılıyor.



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    labtek38 5 gün en beğenilen
    Kitlerde arka kapı varmış casusluk peşindelermiş. Maskeler de kısırlık yapıyormuş. 😁. Trump böyle dememiş mi?
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 5 gün labtek38
    sence niye Gariban İran'lı kardeşlerimize göndermemiş de Amerika'ya göndermiş?
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 5 gün
    Gariban İran'lı kardeşlerimize niye göndermiyorsun da Amerikalılara niye gönderiyorsun?yalaka,yağcı...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Sigortalıya testi 500 dolar sigortasıza 1600 dolar yaparsan olacağı bu.
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    labtek38 5 gün en beğenilen
    Kitlerde arka kapı varmış casusluk peşindelermiş. Maskeler de kısırlık yapıyormuş. 😁. Trump böyle dememiş mi?
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Sekonder4545 (Serkan Ağırbaş) 5 gün
    ''Jack Ma tarafından 199’da kurulan ve devasa bir şirket hâline getirilen Alibaba, kendisine de bolca para kazandırdı.''
    199’da kuruldu derken :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    darkaura 5 gün
    jack ma dogru soyluyor, salgina karsi global isbirliginin olmasi gerek. gelgelelim trump yonetiminin america first politikalari bu isbirligini, kordinasyonu koparmis durumda. bilimi akli umursamaz zihniyeti ile son ana kadar salgini umursamadi, borsadaki hisselerin gidisati onun icin daha onemliydi. oncesinde zenginlere yapilan vergi indiriminin acigini kapatmak icin saglikdan, salgin arastirma kurumlarindan fonlari kesintiye ugratmisti. simdi is kontrolden cikarken durumun ciddiyetini anladi ama artik cok gec. butce kesintilerinden dolayi yeterli malzeme, test kiti yok, olan kitler yanlis sonuc veriyor, hastalik hizla yayiliyor.
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