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    Çin, dünyanın en büyük konteyner gemisini üretti

    China State Shipbuilding Corporation (CSSC), MSC Tessa mega gemisini Mediterranean Shipping Company'ye teslim etti. MSC Tessa, şimdiye kadar yapılmış en büyük konteyner gemisi oldu.
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    Çinli gemi yapımcısı Hudong-Zhonghua Shipbuilding, 24.116 TEU'luk dev konteyner gemisi MSC Tessa'yı sahibi Mediterranean Shipping Company'ye (MSC) teslim ettiğini duyurdu. İnşa edilen bu mega gemi kabaca dört futbol sahasına eşit bir güverte alanına sahip.

    Tek seferde 24 binden fazla konteyner taşıyor

    MSC Tessa, güvertesinde 26 katmana kadar istiflenerek toplamda 24.116 adet standart tip konteyner sığdırabiliyor. 400 metre uzunluğunda ve 61,5 metre genişliğindeki dev gemi, tek seferde 240.000 tondan fazla yükü taşıyabiliyor. Gemi yapımcısı, EEDI enerji verimliliğini optimize edebilen, sera gazı emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltabilen şaft jeneratörünün de ilk kez kullanıldığını belirtiyor. Gemi yapımcısı ayrıca ilk geminin yanı sıra ailenin ikinci gemisinin denemelerinin bittiğini ve diğer iki konteyner gemisinin de yapım aşamasına olduğunu aktarıyor.

    Çin, dünyanın en büyük konteyner gemisini üretti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan MSC Tessa, benzeri diğer devasa konteyner gemilerinden radikal ölçüde büyük değil hatta aralarında farklar çok minimal. Ancak geminin tasarımında verimliliğe büyük ölçüde önem gösterilmiş. Bunun nedeni de elbette liman kısıtlamaları. Bu sınırlara uymak için geminin boyutu istendiği kadar büyütülemiyor. Ancak alan tasarrufları sayesinde gelişim görmek mümkün. Nitekim bu alanın önceki sahibi Maersk Triple-E, 18.000 konteyner kapasitesiyle 12 yıldır zirvedeydi. Ancak benzer boyutlardaki MSC Tessa gemisinde kapasite yüzde 34 oranında artırılmış.

    MSC, Ağustos ayına kadar bunun gibi üç gemi daha bekliyor. Offshore Energy'ye göre bu dört gemi MSC'ye toplamda yaklaşık 600 milyon dolara mal oldu. Bununla birlikte İsviçre merkezli konteyner taşımacılığı devinin sipariş defteri hayli kabarık. Firma, yeni yapılanlar da dahil olmak üzere 134 adet konteyner gemisi siparişiyle sektörün açık ara lideri. Sipariş ettiği tüm gemiler farklı ülkelerdeki dev üreticiler tarafından inşa ediliyor. Bununla birlikte gemiler LNG, amonyak veya konvansiyonel yakıtla çalışabilecek. Böylece geleceğe hazır bir filo oluşturulmuş olunacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 57 dakika önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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