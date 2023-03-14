Çin, dünyanın en büyük konteyner gemisini üretti

Tek seferde 24 binden fazla konteyner taşıyor
MSC Tessa, güvertesinde 26 katmana kadar istiflenerek toplamda 24.116 adet standart tip konteyner sığdırabiliyor. 400 metre uzunluğunda ve 61,5 metre genişliğindeki dev gemi, tek seferde 240.000 tondan fazla yükü taşıyabiliyor. Gemi yapımcısı, EEDI enerji verimliliğini optimize edebilen, sera gazı emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltabilen şaft jeneratörünün de ilk kez kullanıldığını belirtiyor. Gemi yapımcısı ayrıca ilk geminin yanı sıra ailenin ikinci gemisinin denemelerinin bittiğini ve diğer iki konteyner gemisinin de yapım aşamasına olduğunu aktarıyor.
MSC, Ağustos ayına kadar bunun gibi üç gemi daha bekliyor. Offshore Energy'ye göre bu dört gemi MSC'ye toplamda yaklaşık 600 milyon dolara mal oldu. Bununla birlikte İsviçre merkezli konteyner taşımacılığı devinin sipariş defteri hayli kabarık. Firma, yeni yapılanlar da dahil olmak üzere 134 adet konteyner gemisi siparişiyle sektörün açık ara lideri. Sipariş ettiği tüm gemiler farklı ülkelerdeki dev üreticiler tarafından inşa ediliyor. Bununla birlikte gemiler LNG, amonyak veya konvansiyonel yakıtla çalışabilecek. Böylece geleceğe hazır bir filo oluşturulmuş olunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)