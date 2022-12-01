Esnek LG monitör esnek olmayan fiyatla geliyor

Tam Boyutta Gör LG’nin geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığı belirli bir kavis oranına kadar esneyebilen 42 inçlik OLED monitörü satışa çıkıyor. LG OLED Flex LX3 monitör modeli oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

LG OLED Flex LX3 özellikleri ve fiyatı

LG OLED Flex LX3 modeli düz tasarımdan 900R kavis olarak tasarıma kadar bir esneme payına sahip. Firma menteşe sisteminin günde 10 kere esneme şartıyla 10 yıla kadar kadar dayanabileceğini ifade ediyor.

LG OLED Flex monitör katlanabiliyor 3 ay önce eklendi

42 inçlik OLED ekrana sahip olan monitör böylece iş çeşidine göre kavis oranını ayarlayabiliyor. Toplamda 20 farklı kavis oranı ile özelleştirme oldukça yüksek. Otomatik olarak 2 mod, manuel olarak 20 mod olduğunu belirtmek gerek. Ekran yüzde 100 renk hassasiyet sertifikasına sahipken 0.1ms tepki süresi sunuyor.

(Alpha) 9 Gen 5 yapay zekâ yongası sahneye göre algoritmalar çalıştırırken en iyi görüntü kalitesini amaçlıyor. Stand ile ekran aşağı yukarı da ayarlanabiliyor. RPG, RTS veya FPS oyunlara göre ekrandaki pencere boyutu değiştirilebiliyor.

120hz tazeleme hızı, Dolby Atmos, AI Game Sound, HDMI 2.1, 2 adet 40W hoparlör, VRR, ALLM düşük gecikme modu, G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium şeklinde pek çok özellik mevcut. webOS üzerinde çalışan monitör Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 özelliklerine de sahip. LG OLED Flex LX3 monitör modeli 3099$ fiyat etiketine sahip ve 18 Ocak itibariyle piyasada olacak. Rezervasyonlar başlamış durumda.

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LG OLED Flex LX3 satışta: İşte özellikleri ve fiyatı