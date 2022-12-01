Esnek LG monitör esnek olmayan fiyatla geliyor

LG OLED Flex LX3 özellikleri ve fiyatı
LG OLED Flex LX3 modeli düz tasarımdan 900R kavis olarak tasarıma kadar bir esneme payına sahip. Firma menteşe sisteminin günde 10 kere esneme şartıyla 10 yıla kadar kadar dayanabileceğini ifade ediyor.
42 inçlik OLED ekrana sahip olan monitör böylece iş çeşidine göre kavis oranını ayarlayabiliyor. Toplamda 20 farklı kavis oranı ile özelleştirme oldukça yüksek. Otomatik olarak 2 mod, manuel olarak 20 mod olduğunu belirtmek gerek. Ekran yüzde 100 renk hassasiyet sertifikasına sahipken 0.1ms tepki süresi sunuyor.
(Alpha) 9 Gen 5 yapay zekâ yongası sahneye göre algoritmalar çalıştırırken en iyi görüntü kalitesini amaçlıyor. Stand ile ekran aşağı yukarı da ayarlanabiliyor. RPG, RTS veya FPS oyunlara göre ekrandaki pencere boyutu değiştirilebiliyor.
120hz tazeleme hızı, Dolby Atmos, AI Game Sound, HDMI 2.1, 2 adet 40W hoparlör, VRR, ALLM düşük gecikme modu, G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium şeklinde pek çok özellik mevcut. webOS üzerinde çalışan monitör Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 özelliklerine de sahip. LG OLED Flex LX3 monitör modeli 3099$ fiyat etiketine sahip ve 18 Ocak itibariyle piyasada olacak. Rezervasyonlar başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam