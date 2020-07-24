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    Alman vatandaşları kimliklerini Galaxy S20 üzerinde taşıyacak

    Galaxy S20 amiral gemisinde bulunan güvenli bileşen sayesinde Alman vatandaşları kimliklerini dijital olarak saklayabilecek. Samsung bu konuda hükümetten onay aldı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alman vatandaşları kimliklerini Galaxy S20 üzerinde taşıyacak
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    Yanımızdan ayırmadığımız kimliklerimiz bugüne kadar gelişten teknolojinin de desteğiyle daha yetenekli hale geldi ancak halen hayali kurulan tamamen dijital kimlik kullanımı hayata geçirilmiş değil. Güvenlik endişeleri nedeniyle hükümetler buna sıcak bakmasa da Samsung emin adımlarla ilerliyor.

    Alman kimlikleri Galaxy S20 üzerinde

    Uzun süredir Alman hükümet organları ile görüşmelerini sürdüren Samsung, nihayet dijital kimlik konusunda ikna etmeyi başardı. Alman vatandaşları NFC uyumlu kimliklerini Galaxy S20 üzerinde taşıyabilecekler.

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    Samsung Galaxy S20 sahipleri ilgili uygulama içerisine kayıt ettikleri kimliklerini; gerekli noktalarda gerçek kimlik yerine kullanabilecekler. Elbette asıl kimlikleri yanlarında olacak ve görevliler isterse bunu talep edebilecekler.

    Alman vatandaşları kimliklerini Galaxy S20 üzerinde taşıyacak
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    Samsung dijital kimliklerin güvenliğini sağlayabilmek adına entegre bir güvenlik katmanı ya da eSE bileşenine yer veriyor. Fiziksel olarak ayrı ve şifrelenmiş bir alan sunan eSE sayesinde dijital kimliklerin güvenliği sağlanıyor. Alman hükümeti bu konuda ikna olmuş durumda. Bileşen ayrıca elektromanyetik radyasyon veya darbe gibi etkileri algıladığında kimlikleri erişilemez hale getiriyor.

    Samsung için önemli bir başarı olarak görülen Almanya macerası daha fazla ülkenin de ikna olmasını sağlayacaktır. Elbette Galaxy S20 ve muhtemelen Galaxy Note 20 için de iyi bir reklam durumunda.



    https://www.slashgear.com/samsung-wants-a-galaxy-s20-to-replace-german-national-id-documents-24630460/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ballianilcan (Anılcan Ballı) 6 sa. en beğenilen
    Esas kimliği yanında taşıyacaksan bu işin esprisi nedir ??
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    CoreXXX (fatih tat) 5 sa.
    Kimliğimin sarjı bitti memur bey . Bak valla
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    Ballianilcan (Anılcan Ballı) 6 sa. en beğenilen
    Esas kimliği yanında taşıyacaksan bu işin esprisi nedir ??
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    estf (hakan artan) 4 sa. Ballianilcan
    samsung- google seni takip ederken direk kimlik bilgilerinden kim olduğunu hangi mail adreslerini kullandığını ve mail adreslerinden hangi sitelere girdiğini nokta atışı bilecek, bu bilgiler reklam toplum mühendisliği ve binlerce alanda senin zararına kullanılabilecek, espri bu.
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    24lala 7 sa.
    s20 ve ailesi bataryayı adeta su gibi içen birer telefon olarak , şarjı bittiğinde ne olacak ? :D
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    cangunner (Can G) 6 sa. 24lala
    “Elbette asıl kimlikleri yanlarında olacak ve görevliler isterse bunu talep edebilecekler.”Yani hiçbir şey 😂
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    MetalWave (serdar günaydın) 3 sa. 24lala
    yaw hehe su gibi bitiyor
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