Almanya, Çinli elektrikli araçlara yönelik ek verginin yumuşatılmasını istiyor

Tam Boyutta Gör AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara devlet sübvansiyonları nedeniyle haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde %38'e varan oranlarda gümrük vergisi getirmişti. Çin'de önemli pazar payına sahip olan Alman şirketlerinin satışlarının etkileneceğini belirten Almanya, karara tepki göstererek yumuşatılmasını istedi.

Almanya, vergilerin yumuşatılması konusunda iyimser

Automotive News Europe'a göre, Berlinli yetkililerle bağlantısı bulunan bir sözcü, AB ile Çin'in doğrudan görüşerek sorunu çözebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Almanya'nın, bu ek vergilerin yumuşatılması konusunda istekli ve iyimser olduğu belirtiliyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaklaşmakta olan bu tarife artışını durdurmak için hala zaman olduğunu ve konuyu hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere önümüzdeki hafta Çin'e gideceğini söyledi.

AB’den Çinli elektrikli otomobillere yüzde 38 ek gümrük vergisi 3 gün önce eklendi

Almanya'nın en büyük endişesi, Volkswagen, Mercedes ve BMW gibi Çin'de büyük satış rakamlarına sahip üreticilerin, Çin'in misilleme yapması sonucu zarar görme ihtimali. Alman üreticiler çoğunlukla yerel üreticilerle ortak olarak Çin'de üretim yaptığı için olası vergi artışlarından etkilenmeyecek olsa da, Avrupa'dan Çin'e ithal edilen Mercedes S ve G serisi gibi araçlar vergi artışından önemli ölçüde etkilenebilir.

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Almanya, Çinli elektrikli araçlara yönelik ek vergiden rahatsız