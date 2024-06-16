Almanya, Çinli elektrikli araçlara yönelik ek verginin yumuşatılmasını istiyor

Almanya, vergilerin yumuşatılması konusunda iyimser
Automotive News Europe'a göre, Berlinli yetkililerle bağlantısı bulunan bir sözcü, AB ile Çin'in doğrudan görüşerek sorunu çözebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Almanya'nın, bu ek vergilerin yumuşatılması konusunda istekli ve iyimser olduğu belirtiliyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaklaşmakta olan bu tarife artışını durdurmak için hala zaman olduğunu ve konuyu hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere önümüzdeki hafta Çin'e gideceğini söyledi.
Almanya'nın en büyük endişesi, Volkswagen, Mercedes ve BMW gibi Çin'de büyük satış rakamlarına sahip üreticilerin, Çin'in misilleme yapması sonucu zarar görme ihtimali. Alman üreticiler çoğunlukla yerel üreticilerle ortak olarak Çin'de üretim yaptığı için olası vergi artışlarından etkilenmeyecek olsa da, Avrupa'dan Çin'e ithal edilen Mercedes S ve G serisi gibi araçlar vergi artışından önemli ölçüde etkilenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.