Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı

Tam Boyutta Gör

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Bordesholm kasabası, geçtiğimiz hafta yapılan bir denemeyle Almanya tarihine geçti. Kasabanın elektrik enerjisinin ana şebeke hattından çıkarılıp 10 MW’lık yenilenebilir enerji depolama sistemiyle sağlandığı deneyde, Bordesholm’da yaşayan 7.500’den fazla kişi bir saat süresince sadece %100 yenilenebilir enerji kullandı.

Bir saat sonunda tekrar ana şebekeye bağlanan altyapıda hiçbir şekilde bir kesinti yaşanmadığı ve insanların iki işlem arasındaki geçişi fark etmedikleri ifade edildi. Söz konusu deneyde kullanılan 10 MW gücündeki depolama çözümünün yanında SMA Solar Technology AG (SMA) isimli şirkete ait Sunny Central Storage isimli inverter piller de (doğru akımı alternatif akıma çeviren cihaz) kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista"

SMA’ya ait teknolojinin güç kaynağını dengede tutma ve yenilenebilir enerjinin kesintisiz bir şekilde devreye sokulmasında kullanıldığı belirtiliyor. Ada moduna düşme (ana şebekeden bağımsız çalışma) durumunda da kullanılabilen sistem böylece yerel şebekenin devreye sokulmasında görev yapabiliyor.

Yapılan deney kapsamında konuşan SMA’nın Depolama Çözümleri başkanvekili Boris Wolff yaptığı açıklamada, “Enerji geçişi konusunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz testte, yenilenebilir enerjinin sistem kararlılığına bir zarar vermeden elektrik enerjisi sağlayabileceğini gördük.” ifadelerini kullanmış.

Yetkililer, yenilenebilir enerjiye geçiş ve sonrasında yeniden ana şebekeye bağlanma işlemlerinin kusursuz ve gecikmesiz bir biçimde yapılmasının altını özellikle çiziyor. SMA’da sistem geliştirme mühendisi olarak görev yapan Paul Robert Stankat, “Şebekeden ayrılma, ada moduna düşme ve ana şebekeye tekrar bağlanma faaliyetleri kusursuz bir şekilde işledi. Kasabanın tüm elektriğini sağlayan ve yenilenebilir kaynakların kullanıldığı depolama çözümü, görevini tam olarak yerine getirdi.” sözlerini sarf etmiş.

https://interestingengineering.com/town-in-germany-uses-100-renewable-energy-for-an-hour-as-it-disconnects-from-grid