Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı

    Almanya'nın kuzeyinde yer alan Bordesholm kasabasında elektrik enerjisi, ana şebeke hattından çıkarılıp bir saat süreyle yenilenebilir enerji depolama sistemiyle sağlandı.
    4 gün
    3,6b
    1
    13
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı
    Tam Boyutta Gör

    Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Bordesholm kasabası, geçtiğimiz hafta yapılan bir denemeyle Almanya tarihine geçti. Kasabanın elektrik enerjisinin ana şebeke hattından çıkarılıp 10 MW’lık yenilenebilir enerji depolama sistemiyle sağlandığı deneyde, Bordesholm’da yaşayan 7.500’den fazla kişi bir saat süresince sadece %100 yenilenebilir enerji kullandı.

    Bir saat sonunda tekrar ana şebekeye bağlanan altyapıda hiçbir şekilde bir kesinti yaşanmadığı ve insanların iki işlem arasındaki geçişi fark etmedikleri ifade edildi. Söz konusu deneyde kullanılan 10 MW gücündeki depolama çözümünün yanında SMA Solar Technology AG (SMA) isimli şirkete ait Sunny Central Storage isimli inverter piller de (doğru akımı alternatif akıma çeviren cihaz) kullanılmış.

    Ayrıca Bkz. "Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista"

    SMA’ya ait teknolojinin güç kaynağını dengede tutma ve yenilenebilir enerjinin kesintisiz bir şekilde devreye sokulmasında kullanıldığı belirtiliyor. Ada moduna düşme (ana şebekeden bağımsız çalışma) durumunda da kullanılabilen sistem böylece yerel şebekenin devreye sokulmasında görev yapabiliyor.

    Yapılan deney kapsamında konuşan SMA’nın Depolama Çözümleri başkanvekili Boris Wolff yaptığı açıklamada, “Enerji geçişi konusunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz testte, yenilenebilir enerjinin sistem kararlılığına bir zarar vermeden elektrik enerjisi sağlayabileceğini gördük.” ifadelerini kullanmış.

    Yetkililer, yenilenebilir enerjiye geçiş ve sonrasında yeniden ana şebekeye bağlanma işlemlerinin kusursuz ve gecikmesiz bir biçimde yapılmasının altını özellikle çiziyor. SMA’da sistem geliştirme mühendisi olarak görev yapan Paul Robert Stankat, “Şebekeden ayrılma, ada moduna düşme ve ana şebekeye tekrar bağlanma faaliyetleri kusursuz bir şekilde işledi. Kasabanın tüm elektriğini sağlayan ve yenilenebilir kaynakların kullanıldığı depolama çözümü, görevini tam olarak yerine getirdi.” sözlerini sarf etmiş.



    https://interestingengineering.com/town-in-germany-uses-100-renewable-energy-for-an-hour-as-it-disconnects-from-grid Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor
    15 sa.
    Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi
    16 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 4 gün en beğenilen kreat
    Valla ben bizi kıskanmakla meşguller diye biliyorum...
    Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 3 gün
    en ufak rakamla son 100 yılda Türkiyenin 100 katı kömür ve petrol tüketmiş bir ülkeden bahsediyoruz bu arada
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Technical.assistance 3 gün
    onların yenilebilir enerjisi varsa bizimde yenilebilir köprümüz hastanemiz havalimanımız var :D:D:D:D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Eeltorm 3 gün
    Adamlar nelerle uğraşıyor biz de görünce anca imrenerek bakarız böyle.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 3 gün Eeltorm
    Adamların nükleer santralleri var. enerji sorunları yok. o yüzden bunlarla uğraşabiliyorlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    qoqoCAN 3 gün
    Türkiye HAHAHAHAHAHAHAA
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 3 gün
    en ufak rakamla son 100 yılda Türkiyenin 100 katı kömür ve petrol tüketmiş bir ülkeden bahsediyoruz bu arada
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 3 gün DH Misafiri
    En azından tüketmemeye başlamak için uğraşıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 3 gün
    iyi, hoş güzelde pile depolama işi yaş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    scan 3 gün
    Abartılacak bir durum yok. Adamlar sadece geçişi (high speed bus transfer) sorunsuz yapmışlar hepsi bu. Haberde şu konuya vurgu yapılsaydı daha iyi olurdu;

    Depolama teknolojilerinde gelişim hızına bakılırsa xx yıl içinde yenilenebilir enerjinin süreklilik dezavantajı ortadan kalkacak ve güvenilir bir elektrik üretim yöntemi olarak konvansiyonel üretim tekniklerinin yerini tamamen alacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sosisvesalam 4 gün
    60 dadika kısa bir süre ve direk enerji verilmemiş piller üzerinden enerji verilmiş dolasıyla kimyasal atık oluşturuyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 4 gün
    Vay be, şu kasabaya bak sen.

    Kesin 200 kişi falan yaşıyordur, 80%'i 60 yaşından fazla.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 3 gün V4LKyR
    200 değil de 7500 kişi yaşıyor. Kesintisiz geçişin sağlanabilmesi, 1 saat yenilenebilir enerji ile geçinebilmesi harika bir teknoloji. Bir kaç senede daha da gelişecektir. Zaten bunun dışında kendi panel sistemlerini sadece kullanarak, hiç şebekeye ihtiyaç duymadan bir kaç gün dayanabilen kasabaları da vardı almanyanın. Hatta enerji fazlası olursa da şebekeye geri satıp para kazanabiliyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kreat 4 gün
    Acaba bu tip gelişmelerin olduğu yerdeki insanlar bizim gibi imrenerek bakıyor mu bu haberlere? Gurur duyuyorlar mu kendi ülkeleriyle?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 4 gün kreat
    Valla ben bizi kıskanmakla meşguller diye biliyorum...
    Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3569 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Enerji, enerji depolama ve
    3 etiket daha Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor 3 gün AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı 3 gün 2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı 3 gün Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi 3 gün Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı 3 gün OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak 3 gün BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı 3 gün Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak 3 gün Deepfake videolar Snapchat platformunda 3 gün 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu 3 gün Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı 3 gün Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı 3 gün Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı Sonraki Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı 4 gün Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı 4 gün Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air 4 gün Ripple yöneticisi, XRP'nin finansal alanda dünya genelindeki kullanımının artacağını açıkladı 4 gün Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi 4 gün Casper Nirvana S500'ü denedik 4 gün AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir 4 gün Lösemi ve lenfoma için yeni ilaç geliştirildi 4 gün La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı 4 gün Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti 4 gün Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri 4 gün The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı 4 gün Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor 4 gün AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı 4 gün TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti 4 gün Qualcomm'un yeni parmak izi teknolojisi 3D Sonic Max, kalp atış hızıyla entegre çalışıyor 4 gün Microsoft To Do sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimlerini ekledi 4 gün Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı? 4 gün Samsung Galaxy S11e modeli 5G ve hızlı şarj ile gelecek 4 gün Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim