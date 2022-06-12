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    Anlık Bildirim

    Almanya, Intel'e 6.8 milyar euro'luk teşvik verecek

    Almanya'nın Magdeburg bölgesinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planlayan Intel, Almanya hükümetinden 6.8 milyar euro'luk teşvik alacak. Yeni tesiste ilk üretim 2027 yılında başlıyor.
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    Almanya'dan Intel'e 6.8 milyar euro'luk teşvik!
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    Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden biri olan Intel, Avrupa’da büyük bir destek görecek gibi gözüküyor. Bugün Almanya hükümeti, Intel'in Avrupa’da kurulacak ilk Magdeburg fabrikası için yaklaşık 6,8 milyar Euro'luk teşvik sağlanacağını duyurdu.

    Intel'in yatırımı 33 milyar euro'yu aştı

    Toplam üç yıla ayrılacak teşvik için şimdiden yaklaşık 2,7 milyar Euro bütçe ayıran Almanya hükümeti, kalan miktarı 2023 ve 2024 bütçelerinden sağlayacak. Yeni teşviki yerel basına duyuran Federal Meclis'in Magdeburg üyesi Martin Kröber, ''Intel'in Magdeburg'daki tesisinin tüm Saksonya-Anhalt bölgesi için bir destek niteliği taşıması gerektiğini'' söyledi.

    Paylaşılanlara göre Almanya’nın Intel'in Magdeburg'daki fabrikası için sağladığı teşvik, şirketin 33 milyar euro’yu aşan yatırımının yalnızca beşte birini oluşturuyor. Bununla birlikte inşaatın 2023'ün ilk yarısında başlaması ve 2027'de tamamlanması beklenirken, ilk üretim 2027 yılında gerçekleştirilecek.

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