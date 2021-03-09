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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Almanya, loot box içeren her oyuna +18 yaş sınırı getirmek için harekete geçti

    Son birkaç yıldır oyunlardaki loot box'larla ilgili bazı adımlar atılsa da hala çoğu oyunda bu tarz şeyleri görüyoruz ve hala kumar olup olmadığı tartışılıyor.
    09 Mart 2021, 18:30 (17 sa.)
    915
    3
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Almanya, loot box içeren her oyuna +18 yaş sınırı getirmek için harekete geçti
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    Bildiğiniz gibi özellikle çevrimiçi odaklı birçok oyunda loot box bulunuyor. Loot box, içinde birbirinden farklı özelliklere sahip birçok eşya bulunduran bir kutu ve şansınıza göre bu kutudan bir veya birkaç eşya çıkıyor. Bu loot box'lar genel olarak parayla satın alınan şeyler oluyor ve paranızın karşılığını alıp almayacağınız tamamen şansa kalmış oluyor. Loot box'ları genel olarak FIFA, CS: GO ve bu tarz diğer oyunlarda görebiliyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor"

    Loot box'ların kumar olup olmadığı da yıllardır tartışılıyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi oyun şirlketleri kumar olmadığını savunurken, hükümetler de kumar olduğunu düşünüyor. Birçok ülke bu onu bazı atılımlar yapmıştı geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bir atılım da Almanya'dan geliyor.

    Der Spiegel'in bildirdiğine göre Alman Federal Meclisi, loot box içeren oyunların tamamına +18 yaş sınırı getirebilmek için yasal bir reform  düzenliyor. Eğer reform onaylanırsa önümüzdeki bahar aylarında loot box içeren tüm oyunlara Almanya'da +18 yaş sınırı gelecek. 

    Geçtiğimiz yıllarda Belçika ve Hollanda, loot box'ın kumar olduğu kararına varmıştı. Belçika'da FIFA puanı satmak yasaklanmıştı ve Hollanda'da EA'ye 10 milyon euro para cezası vermişti. Ülkemizde henüz bu durum için bir atılım söz konusu değil.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-03-09-germany-wants-to-make-video-games-with-loot-boxes-18
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    R-10 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Loot Box olayına ülkeler yavaş yavaş tepkisini göstermeye başladı.Fifa'daki şeytan icadı ultimate teamin sonu olması dileğiyle.
    Yanıtla +16
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    Fortune 4 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Telefonda oynanan tüm online oyunları yasaklasınlar.. Milletin kredi kartını ele gecirip sömürmek amaclı yapılmıs oyunlardır.. Gercek oyunlar PC ve Konsol oyunlarıdır..
    Telefonda oynanan tüm online oyunları yasaklasınlar.. Milletin kredi kartını ele gecirip sömürmek amaclı yapılmıs oyunlardır.. Gercek oyunlar PC ve Konsol oyunl...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Omisis046 (Cem Özdemir) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pratikte pek bir etkisi olmayacak, sadece oyunların başına PEGI 18 ikonu gelecek o kadr.
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    C cand. 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefondaki mobil oyunların çoğu bu düzen üzerine kurulu kutu ve içerik durmadan al çevir aç
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    Fortune 4 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Telefonda oynanan tüm online oyunları yasaklasınlar.. Milletin kredi kartını ele gecirip sömürmek amaclı yapılmıs oyunlardır.. Gercek oyunlar PC ve Konsol oyunlarıdır..
    Yanıtla +4
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Shadow Fight 3’te paket almıştım parayla. Kumar mı oynamış oldum şimdi. Ben kumar oynamaz adamım, beni bu hale düşürdükleri için dava açsam olmaz mı acaba?!
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    Six Feet Under. 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çogu oyunun kumarhaneden farkı yok şu an. Umarım yasaklanır.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fifa’daki tek sorun bu olsa keske. Oyun gercekten oyuncuyu cildirtmak icin yapilmis. Ultimate team oynayanlar bilirler, oyunda “denge” saglanmasi icin son dakikalarda cilgin goller, inanilmaz hatalar.. neler oluyor neler.. 15’den 19’a kadar aldım. Bir daha alma hatasında bulunmam.
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    R-10 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Loot Box olayına ülkeler yavaş yavaş tepkisini göstermeye başladı.Fifa'daki şeytan icadı ultimate teamin sonu olması dileğiyle.
    Yanıtla +16
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