Almanya, loot box içeren her oyuna +18 yaş sınırı getirmek için harekete geçti

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi özellikle çevrimiçi odaklı birçok oyunda loot box bulunuyor. Loot box, içinde birbirinden farklı özelliklere sahip birçok eşya bulunduran bir kutu ve şansınıza göre bu kutudan bir veya birkaç eşya çıkıyor. Bu loot box'lar genel olarak parayla satın alınan şeyler oluyor ve paranızın karşılığını alıp almayacağınız tamamen şansa kalmış oluyor. Loot box'ları genel olarak FIFA, CS: GO ve bu tarz diğer oyunlarda görebiliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor

Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor"

Loot box'ların kumar olup olmadığı da yıllardır tartışılıyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi oyun şirlketleri kumar olmadığını savunurken, hükümetler de kumar olduğunu düşünüyor. Birçok ülke bu onu bazı atılımlar yapmıştı geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bir atılım da Almanya'dan geliyor.

Der Spiegel'in bildirdiğine göre Alman Federal Meclisi, loot box içeren oyunların tamamına +18 yaş sınırı getirebilmek için yasal bir reform düzenliyor. Eğer reform onaylanırsa önümüzdeki bahar aylarında loot box içeren tüm oyunlara Almanya'da +18 yaş sınırı gelecek.

Geçtiğimiz yıllarda Belçika ve Hollanda, loot box'ın kumar olduğu kararına varmıştı. Belçika'da FIFA puanı satmak yasaklanmıştı ve Hollanda'da EA'ye 10 milyon euro para cezası vermişti. Ülkemizde henüz bu durum için bir atılım söz konusu değil.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-03-09-germany-wants-to-make-video-games-with-loot-boxes-18

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.