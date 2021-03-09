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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor

    Microsoft, Bethesda anlaşmasının oyuncular için ne anlama geldiği konusunda önümüzdeki Perşembe günü bazı açıklamalar yapacak. Küçük bir etkinlik şeklinde canlı yayın yapılacağı belirtiliyor
    09 Mart 2021, 16:00 (30 sn.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor
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    Microsoft bu hafta içerisinde Bethesda satın alımıyla bazı açıklamalar yapması bekleniyor. Sektörden gelen haberlere göre beklenen açıklamalar 11 Mart Perşembe günü yapılacak. Microsoft bu etkinlikte Bethesda satın alımının ne anlama geldiğiyle ilgili detaylı bilgiler verecek. 

    Microsoft'un 7,5 milyar dolarlık Bethesda anlaşması geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Komisyonu'ndan resmi onayı almıştı. Microsoft anlaşmayla ilgili detaylı açıklamalar yapmadan önce bu kararın gelmesini bekliyordu. Kararın açıklanmasıyla birlikte şu anda artık her şey hazır durumda.

    Yeni oyun duyuruları beklemeyin

    Perşembe günü yapılacak açıklamalarda daha çok Xbox Game Pass tarafına odaklanılması bekleniyor. Microsoft-Bethesda anlaşmasının ilk etkilerini Game Pass tarafında göreceğiz. Bethesda'nın Fallout, The Elder Scrolls, Doom, The Evil Within ve Wolfenstein gibi popüler serileri tamamıyla Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu büyük entegrasyonun çok yakında tamamlanması bekleniyor.

    Diğer taraftan Xbox Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg, bu ay içerisinde Xbox için yeni oyun duyurularının yapılacağı yönündeki söylentileri yalanlamıştı. Dolayısıyla Perşembe günü Bethesda'nın daha önce duyurulmayan oyunlarıyla ilgili açıklamalar yapılması beklenmiyor. Ancak hali hazırda duyurulmuş oyunlarla ilgili yeni açıklamalar yapılabilir.



    https://www.vg247.com/2021/03/09/microsoft-bethesda-game-pass-stream-report/
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    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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