Microsoft'un Bethesda duyuruları bu hafta geliyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft bu hafta içerisinde Bethesda satın alımıyla bazı açıklamalar yapması bekleniyor. Sektörden gelen haberlere göre beklenen açıklamalar 11 Mart Perşembe günü yapılacak. Microsoft bu etkinlikte Bethesda satın alımının ne anlama geldiğiyle ilgili detaylı bilgiler verecek.

Microsoft'un 7,5 milyar dolarlık Bethesda anlaşması geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Komisyonu'ndan resmi onayı almıştı. Microsoft anlaşmayla ilgili detaylı açıklamalar yapmadan önce bu kararın gelmesini bekliyordu. Kararın açıklanmasıyla birlikte şu anda artık her şey hazır durumda.

Yeni oyun duyuruları beklemeyin

Perşembe günü yapılacak açıklamalarda daha çok Xbox Game Pass tarafına odaklanılması bekleniyor. Microsoft-Bethesda anlaşmasının ilk etkilerini Game Pass tarafında göreceğiz. Bethesda'nın Fallout, The Elder Scrolls, Doom, The Evil Within ve Wolfenstein gibi popüler serileri tamamıyla Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu büyük entegrasyonun çok yakında tamamlanması bekleniyor.

Diğer taraftan Xbox Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg, bu ay içerisinde Xbox için yeni oyun duyurularının yapılacağı yönündeki söylentileri yalanlamıştı. Dolayısıyla Perşembe günü Bethesda'nın daha önce duyurulmayan oyunlarıyla ilgili açıklamalar yapılması beklenmiyor. Ancak hali hazırda duyurulmuş oyunlarla ilgili yeni açıklamalar yapılabilir.

https://www.vg247.com/2021/03/09/microsoft-bethesda-game-pass-stream-report/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.