Almanya’nın nükleer enerji maliyetinin halka faturası, 1 trilyon Avro’dan fazla olabilir

Tam Boyutta Gör

Almanya’nın 1950’lerin ortasından itibaren kullanmaya başladığı ve 2022 yılının sonu itibariyle aşamalı olarak kullanımdan kaldıracağı nükleer enerji ve buna bağlı endüstrinin, geride bıraktığımız 70 yıla yakın sürede Alman toplumuna olan maliyetine dair bir araştırma yapıldı. Ekolojik Sosyal Pazar Ekonomisi Forumu (FÖS) tarafından yapılan araştırma, ucuz enerji kaynağı olarak gösterilen nükleer enerjinin aslında yanlış resmedildiğini ve topluma olan maliyetin inanılmaz boyutlarda olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, dünyanın ilk düz ve süper ince balıkgözü lensini duyurdu"

İlginizi Çekebilir

ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi

Nükleer enerji endüstrisinin Alman toplumuna olan maliyetini 1 trilyon Avro’nun üzerinde hesaplayan FÖS, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip ülkenin nükleer enerjiye verdiği devlet desteği, enerji fiyatları ve dış maliyetlerle birlikte mali anlamda sömürüldüğünü belirtiyor. Çalışmaya liderlik eden bağımsız enerji tedarikçisi Greenpeace Energy’nin başkanı Sönke Tangermann, tespit ettikleri durumu “Hiçbir enerji kaynağı riskli atom enerjisi kadar maliyet yaratmadı. Aradan geçen 65 yıldan sonra bile nükleer enerji halen daha hiç de ekonomik değil” sözleriyle değerlendirdi.

Nükleer enerjiye olan ilgi, yok olmuş değil

Alman devletinin nükleer enerji endüstrisi için 1950’lerden itibaren verdiği direk ve dolaylı teşviklerin tek başına 287 milyar Avroluk bir yük oluşturduğunu tespit eden FÖS, yaklaşık 9 milyar Avro’nun ise nükleer enerji karşıtı gösterilerinde görev alan personel maliyeti ve eski Doğu Almanya’da yürütülen nükleer faaliyetlerde harcandığını dile getirmiş.

Tangermann, ortaya çıkan maliyetlerin çoğunlukla elektrik fiyatlarına artış olarak yansımadığını ve bunun da nükleer enerjinin ucuz bir alternatif algısı oluşturduğunu ifade etmekte. Bahsi geçen paralar ise kaza riskini azaltmak gibi dış maliyetlere harcanmış.

Almanya’nın nükleer enerji defterini tamamen kapatıp kapatmayacağı ise henüz belli değil. Mini nükleer reaktör tartışmalarının başladığı ülkede, ön görülemeyen maliyetlerin ülke toplumunu daha da zorlayabileceği belirtilmekte. Zira nükleer enerji santral maliyetlerinin çoğunlukla öngörülen bütçe içinde kalmadığı söyleniyor.

Tangermann son olarak iklim değişikliği ile mücadelede nükleer enerjinin ciddi bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğini, söz konusu teknolojinin yüksek maliyet ve büyük riskleri beraberinde getiren eskiyen altyapı gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kaldığını belirtti.

https://www.rechargenews.com/transition/no-higher-cost-energy-nuclear-has-drained-germany-of-more-than-1trn-to-date/2-1-877313

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.