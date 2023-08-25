Geri kalan büyük kaybedecek: Almanya, yapay zeka yatırımlarını iki katına çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki devasa ilerlemeler bir üstünlük göstergesi halini almaya başlıyor. Kimin yapay zekası daha iyiyse onun kazanacağı bir yola doğru ilerlerken ülkelerin bu amaçtaki yatırımları da katlanarak artıyor. Son olarak Almanya, sektör liderleri Çin ve ABD ile arasındaki beceri açığını kapatmaya çalışırken, yapay zeka araştırmaları için kamu fonlarını önümüzdeki iki yıl içinde neredeyse iki katına çıkararak yaklaşık 1 milyar avroya yükseltmeyi planlıyor.

Almanya, yapay zeka yatırımlarını ikiye katlıyor

Almanya Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger tarafından geçtiğimiz gün açıklanan hedef, Stanford Üniversitesi'nin raporuna göre ABD hükümetinin 2022 yılında yapay zeka araştırmaları için harcadığı 3,3 milyar dolarla kıyaslandığında mütevazı kalıyor. Öte yandan ülkenin yapay zeka hamlesi, Almanya'nın ekonomisini durgunluktan çıkarmaya çalıştığı, ülkenin önemli otomobil ve kimya endüstrilerinin yeni başlayan elektrikli araç üreticilerinin sert rekabetiyle ve yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geliyor.

Meta'nın yeni yapay zekası Türkçe dahil 100 dilde çeviri yapıyor 2 gün önce eklendi

Almanya, yapay zeka araştırmaları için 150 yeni üniversite laboratuvarı kurmayı, veri merkezlerini genişletmeyi ve yapay zeka tekniklerinin yeni içgörüler ortaya çıkarabileceği türden karmaşık kamu veri setlerini erişilebilir hale getirmeyi öngörüyor.

ABD ve Çin ile fark çok büyük

Tam Boyutta Gör Stanford raporuna göre, 2022 yılında 47,4 milyar dolara ulaşan ABD'deki özel yapay zeka harcamaları, Avrupa'nın toplam harcamalarının neredeyse iki katı ve Çin'in 13,4 milyar dolarlık yatırımlarının çok önünde. Öte yandan Bakan Stark-Watzinger, gizlilik ve kişisel güvenliğe diğer bölgelere kıyasla daha fazla önem veren Avrupa'nın gelişmekte olan düzenleyici çerçevesinin kendilerine avantaj sağlayabileceğini de düşünüyor: “Açıklanabilir, güvenilir ve şeffaf bir yapay zekaya sahibiz. Bu bir rekabet avantajı.”

Daha basit düzenlemelerin özel araştırma harcamalarını teşvik edeceğini de sözlerine ekleyen Stark-Watzinger, Almanya'nın ABD'nin teknoloji devleriyle kıyaslanacak hiçbir şeyi olmamasına rağmen, 2023'te yapay zeka girişimlerinin sayısının iki katına çıktığını, ancak yine de Almanya'nın küresel olarak yalnızca dokuzuncu sırada yer aldığını kabul etti. Ek olarak Türkiye, 2021 yılında beş yıllık Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni yürürlüğe soktu ancak bu atılan adımdan nelerin elde edildiği ve yatırımların ne boyutta olduğu belirsiz. Merak edenler için ilgili çerçeveye kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Almanya, yapay zeka yatırımlarını iki katına çıkarıyor