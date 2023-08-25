Geri kalan büyük kaybedecek: Almanya, yapay zeka yatırımlarını iki katına çıkarıyor

Almanya, yapay zeka yatırımlarını ikiye katlıyor
Almanya Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger tarafından geçtiğimiz gün açıklanan hedef, Stanford Üniversitesi'nin raporuna göre ABD hükümetinin 2022 yılında yapay zeka araştırmaları için harcadığı 3,3 milyar dolarla kıyaslandığında mütevazı kalıyor. Öte yandan ülkenin yapay zeka hamlesi, Almanya'nın ekonomisini durgunluktan çıkarmaya çalıştığı, ülkenin önemli otomobil ve kimya endüstrilerinin yeni başlayan elektrikli araç üreticilerinin sert rekabetiyle ve yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geliyor.
Almanya, yapay zeka araştırmaları için 150 yeni üniversite laboratuvarı kurmayı, veri merkezlerini genişletmeyi ve yapay zeka tekniklerinin yeni içgörüler ortaya çıkarabileceği türden karmaşık kamu veri setlerini erişilebilir hale getirmeyi öngörüyor.
ABD ve Çin ile fark çok büyük
Daha basit düzenlemelerin özel araştırma harcamalarını teşvik edeceğini de sözlerine ekleyen Stark-Watzinger, Almanya'nın ABD'nin teknoloji devleriyle kıyaslanacak hiçbir şeyi olmamasına rağmen, 2023'te yapay zeka girişimlerinin sayısının iki katına çıktığını, ancak yine de Almanya'nın küresel olarak yalnızca dokuzuncu sırada yer aldığını kabul etti. Ek olarak Türkiye, 2021 yılında beş yıllık Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni yürürlüğe soktu ancak bu atılan adımdan nelerin elde edildiği ve yatırımların ne boyutta olduğu belirsiz. Merak edenler için ilgili çerçeveye kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/germany-plans-double-ai-funding-race-with-china-us-2023-08-23/ https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.