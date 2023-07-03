Umuro Game yeni Alparslan mobil oyununu indirmeye sundu

Tam Boyutta Gör Tarih temalı mobil oyunlarıyla kendisini gösteren ve 1.75 milyon dolarlık yatırım alarak ülkemizin en önemli stüdyolarından birisi olma yolunda adım atan Umuro Game, yeni oyunu Alparslan’ı oyuncuların beğenisine sundu.

Alparslan: Selçuklu Sultanı nedir?

Alparslan: Selçuklu Sultanı, oyuncuları 11. yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu dönemine götüren bir mobil tarihi macera oyunu. Oyunda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu ve efsanevi lideri Alparslan'ı yönlendirme fırsatı buluyorsunuz.

Umuro Game önemli bir yatırım aldı 8 ay önce eklendi

Gerçek tarihi olaylardan esinlenerek geliştirilen oyun, oyunculara tarihi anlatıyı keşfetme, stratejik kararlar verme ve savaş becerilerini kullanma imkânı sunuyor. Oyunda Halep, Kudüs ve Rey gibi pek çok tarihi mekânı deneyimleyebiliyorsunuz. Tek kişilik ve çok oyunculu moda sahip oyunda gerçekçi grafikler ile atmosferik sesler bulunuyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umuro.alparslan

Alparslan: Sultan of Seljuk Games Ücretsiz 431,9 MB

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