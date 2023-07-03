Umuro Game yeni Alparslan mobil oyununu indirmeye sundu

Alparslan: Selçuklu Sultanı nedir?
Alparslan: Selçuklu Sultanı, oyuncuları 11. yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu dönemine götüren bir mobil tarihi macera oyunu. Oyunda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu ve efsanevi lideri Alparslan'ı yönlendirme fırsatı buluyorsunuz.
Gerçek tarihi olaylardan esinlenerek geliştirilen oyun, oyunculara tarihi anlatıyı keşfetme, stratejik kararlar verme ve savaş becerilerini kullanma imkânı sunuyor. Oyunda Halep, Kudüs ve Rey gibi pek çok tarihi mekânı deneyimleyebiliyorsunuz. Tek kişilik ve çok oyunculu moda sahip oyunda gerçekçi grafikler ile atmosferik sesler bulunuyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umuro.alparslan
Alparslan: Sultan of Seljuk Games Ücretsiz 431,9 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D