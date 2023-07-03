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    Umuro Game yeni Alparslan mobil oyununu indirmeye sundu

    Alparslan: Selçuklu Sultanı mobil oyunu Halep, Kudüs ve Rey gibi pek çok tarihi mekânda Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu ve efsanevi lideri Alparslan'ı yönlendirme fırsatı sunuyor.
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    Alparslan: Selçuklu Sultanı Tam Boyutta Gör
    Tarih temalı mobil oyunlarıyla kendisini gösteren ve 1.75 milyon dolarlık yatırım alarak ülkemizin en önemli stüdyolarından birisi olma yolunda adım atan Umuro Game, yeni oyunu Alparslan’ı oyuncuların beğenisine sundu.

    Alparslan: Selçuklu Sultanı nedir?

    Alparslan: Selçuklu Sultanı, oyuncuları 11. yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu dönemine götüren bir mobil tarihi macera oyunu. Oyunda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu ve efsanevi lideri Alparslan'ı yönlendirme fırsatı buluyorsunuz.

    Gerçek tarihi olaylardan esinlenerek geliştirilen oyun, oyunculara tarihi anlatıyı keşfetme, stratejik kararlar verme ve savaş becerilerini kullanma imkânı sunuyor. Oyunda Halep, Kudüs ve Rey gibi pek çok tarihi mekânı deneyimleyebiliyorsunuz. Tek kişilik ve çok oyunculu moda sahip oyunda gerçekçi grafikler ile atmosferik sesler bulunuyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umuro.alparslan

    Alparslan: Sultan of Seljuk Alparslan: Sultan of Seljuk Alparslan: Sultan of Seljuk Alparslan: Sultan of Seljuk Games Ücretsiz 431,9 MB

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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