Yerli Umuro Game girişiminden büyük başarı

Tam Boyutta Gör Uygulama dünyasındaki ilk adımlarını yıllar önce Ertuğrul Gazi gibi tarih temalı oyunlarla atan ve sitemizde de yer verdiğimiz Umuro Game başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Bugün ülkemizin önde gelen oyun geliştiricilerinden birisi olma yolunda.

Umuro Game kendini aştı

Keiretsu Forum Türkiye’den 1.75 milyon dolarlık (32 milyon TL) değerleme ile yatırım alan Umuro Game adından çok söz ettirecek. Umuro Game, aldıkları yatırımla NFT ve Blockchain tabanlı oyun projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde 2 yıl önce eklendi

Umur Burak tarafından 2017 yılında kurulan Umuro Game stüdyosu bugün 4 kişilik bir ekip ve ofisi de Çanakkale Teknopark yerleşkesinde bulunuyor. Mobil öncelikli olan, ancak tüm platformlara eş zamanlı olarak oyun geliştirebilen dijital oyun şirketi Umuro Game bu süreçte Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Gazi 2, Osman Gazi ve Vikings: Valhalla Saga oyunlarını indirmeye sundu.

Stüdyonun son çalışması olan Ertuğrul Gazi 3 hem App Store hem de Google Play üzerinde satışa sunuldu. Oyun Google Play üzerinde 300.000 indirmeyi geçti ve 2.000’in üzerinde yorumla 4,3 yıldızlık bir puan elde etti. Serinin bir önceki yapımı olan Ertuğrul Gazi 2 ise 2022’nin eylül ayında Google Play Store üzerinde 10 milyon indirmeye ulaşmıştı. Stüdyonun Osman Gazi isimli oyunu da Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X üzerinde piyasaya sürülmüştü. Oyunun aynı zamanda PC ve mobil versiyonu da bulunuyor. Umuro Game geliştirdiği oyunlar ile dünya genelinde 20 milyondan fazla kullanıcıya erişerek büyümeye devam ediyor.

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Umuro Game önemli bir yatırım aldı