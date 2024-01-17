İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma ertelendi! Ne zaman fırlatılacak?

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma görevi, uçuşa saatler kala ertelendi. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre fırlatma 19 Ocak'ta yapılacak. Bu tarihe kadar fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.

İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Fırlatma ne zamana ertelendi?

Bu gece saat 01:11’de gerçekleşmesi planlanan uçuş 19 Ocak saat 00:49'a (TSİ) ertelendi. 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece SpaceX'in uçuşu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak fırlatma nasıl izlenir? 7 sa. önce eklendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklmada şu ifadelere yer verdi:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

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Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma ertelendi! Ne zaman?