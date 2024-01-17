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    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma ertelendi! Ne zaman fırlatılacak?

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma, saatler kala ertelendi. Fırlatma ne zaman olacak? Fırlatma ne zamana ertelendi?                
    Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma ertelendi! Ne zaman? Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma görevi, uçuşa saatler kala ertelendi.  SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre fırlatma 19 Ocak'ta yapılacak. Bu tarihe kadar fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.

    İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Fırlatma ne zamana ertelendi?

    Bu gece saat 01:11’de gerçekleşmesi planlanan uçuş 19 Ocak saat 00:49'a (TSİ) ertelendi. 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece SpaceX'in uçuşu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklmada şu ifadelere yer verdi:

    "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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