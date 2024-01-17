İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak fırlatma ertelendi! Ne zaman fırlatılacak?

İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Fırlatma ne zamana ertelendi?
Bu gece saat 01:11’de gerçekleşmesi planlanan uçuş 19 Ocak saat 00:49'a (TSİ) ertelendi. 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece SpaceX'in uçuşu gerçekleştirmesi hedefleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklmada şu ifadelere yer verdi:
"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.