Türsat 6A bu gece uzaya gönderilecek! Nasıl izlenir?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, bu gece fırlatılıyor. Türksat 6A, bu gece saat 00.20’de ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek.

Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türkat 6A fırlatılışı nasıl izlenir?

Türksat 6A’nın fırlatılışı bugün saat saat 00.20’de gerçekleşecek. Fırlatmayı bugün saat 00.00’dan itibaren SpaceX’in Twitter hesabındaki canlı yayından seyredebilirsiniz.

https://x.com/spacex

Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi 23 sa. önce eklendi

Türksat 6A, roketten ayrıldıktan yaklaşık 70 dakika sonra geçici yörüngesine ulaşacak. Geçici yörüngeye ulaştığında dünyaya ilk sinyaller gönderilmiş olacak. Ardından kimyasal itki sistemiyle 42 derece doğu boylamındaki yörüngeye doğru yolculuk yapacak. Bu yolculuk yaklaşık 1 ay sürecek. 42 derece doğu boylamındaki yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta hizmet verecek.

Türksat 6A, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş enerjisinden elde edecek. Güneş panelleri, uydunun katlanabilir kanatlarına yerleştirildi. Bu sayede fırlatma sırasında güneş panelleri zarar görmeyecek. 10’ar metre uzunluğunda iki güneş paneli kanadı bulunuyor. 9,2 kW’a kadar güç üretebilecek. Böylelikle GÖKTÜRK-2’den 10 kat daha fazla güç üretme kapasitesine sahip. Güneş panelleri, Türksat 6A’nın 15 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayacak.

Hangi firmalar neler üretti?

Türksat 6A, yüzde 90 yerlilik oranına sahip. TÜBİTAK Uzay, uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü üretti.

C2TECH, telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti.

ASELSAN ise Türkiye antenini, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal ederek Türksat 6A'nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa AR-GE'si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde,

GCLAB Mühendislik ve VisionX Teknoloji firmaları uydu uçuş yazılımlarına katkı verirken İZOREEL Kompozit firması elektrikli itki alt sistemi için tedarik edilen yakıt tankını üretti. Küçükpazarlı Aerospace firması, ekipmanların mekanik bileşenlerinin imalatını yaparken Türkiye Sigorta da ülkede gerçekleştirilen ilk uydu entegrasyon sigorta anlaşmasının güvencesi oldu.

TÜRKSAT 6A neler sunacak?

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük : 16 Ku-Bant Aktarıcı

: 16 Ku-Bant Aktarıcı Yörünge : 42˚ Doğu

: 42˚ Doğu Güç Üretimi : 7,5 kW

: 7,5 kW Tasarım Ömrü : > 15 Yıl

: > 15 Yıl Kütle: Yaklaşık 4250 kg

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türsat 6A bu gece uzaya fırlatılacak! Fırlatma nasıl izlenir?