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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri

    Altın Küre Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. En iyi aktör ödülünü Joaquin Phoenix'in kazandığı gecede bazı sürprizler de vardı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri
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    Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödül törenleri arasında yer alan Altın Küre'nin (Golden Globe) bu seneki kazananları nihayet belli oldu. .ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, Ricky Gervais'in sunuculuğunda düzenlenen törende ödüller sahiplerine verildi.

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    Altın Küre'de bu sene bazı sürprizler vardı. En İyi Drama filmi ödülünü Sam Mendes'in yönettiği 1917 filminin kazanması beklenmedik bir durum olarak değerlendirildi. The Irishman, Marriage Story ve Joker gibi yılın çok konuşulan filmleri arasından 1917'nin sıyrılıp yılın en iyisi olarak seçilmesi gerçekten de büyük bir başarı. Son yılların en iyi savaş filmlerinden birisi olarak değerlendirilen 1917, maalesef henüz ülkemizde vizyona girmiş değil.

    Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri
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    Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Joaquin Phoenix kazandı. Joker filmindeki rolüyle son yılların belki de en çok konuşulan aktör performanslarından birisine imza atan Phoenix'in ödülü kazanması elbette sürpriz olmadı. Ancak Phoenix'in yine de Adam Driver (Marriage Story), Christian Bale (Ford v Ferrari) gibi dişli rakipleri de vardı. 

    Televizyon dallarında ise HBO'nun beğenilen dizisi Succession'ın başarısı dikkat çekiyor. En İyi Drama dizisi dalında ödülün sahibi Succession oldu. Ayrıca En İyi Aktör ödülünü de yine Brian Cox kazandı. Komedi-Müzikal alanında ise Amazon'un Fleabag dizisi yine bu yıla damga vuranlar arasında. 

    Altın Küre Ödülleri bildiğiniz gibi Oscar'ın habercisi olarak görülüyor. Altın Küre'de ödül kazanan film ve oyuncular genelde Oscar için de favori olarak gösteriliyor. Oscar Akademi Ödülleri'nin bu seneki adayları da önümüzdeki günler de açıklanacak.

    Sinema

    En iyi film (Dram)

    • The Irishman
    • Marriage Story
    • 1917
    • Joker
    • The Two Popes

    En iyi film (Müzikal veya Komedi)

    • Once Upon a Time in Hollywood
    • Jojo Rabbit
    • Knives Out
    • Rocketman
    • Dolemite is My Name

    Yabancı dilde en iyi film

    • The Farewell
    • Pain and Glory
    • Portrait of a Lady on Fire
    • Parasite
    • Les Miserables

    En iyi animasyon

    • Frozen II
    • How to Train Your Dragon: The Hidden World
    • Missing Link
    • Toy Story 4
    • Lion King

    En iyi yönetmen

    • Bong Joon-ho (Parasite)
    • Sam Mendes (1917)
    • Todd Phillips (Joker)
    • Martin Scorsese (The Irishman)
    • Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

    En iyi senaryo

    • Noah Baumbach (Marriage Story)
    • Bong Loon-ho and Han Jin-won (Parasite)
    • Anthony McCarten (The Two Popes)
    • Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
    • Steven Zaillian (The Irishman)

    En iyi skor/müzik

    • Thomas Newman (1917)
    • Hildur Guonadottir (Joker)
    • Randy Newman - Marriage Story
    • Alexandre Desplay - Little Women
    • Daniel Pemberton - Motherless Brooklyn

    En iyi orijinal müzik

    • Beatiful Ghosts (Cats)
    • (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)
    • Into the Unknown (Frozen II)
    • Spirit (The Lion Kin)
    • Stand Up (Harriet)

    En iyi aktör (Drama)

    • Christian Bale (Ford v Ferrari)
    • Antonio Banderas (Pain and Glory)
    • Adam Driver (Marriage Story)
    • Joaquin Phoenix (Joker)
    • Jonathan Pryce (The Two Popes)

    En iyi aktris (Drama)

    • Cynthia Erivo (Harriet)
    • Scarlett Johansson (Marriage Story)
    • Saoirse Ronan (Little Women)
    • Charlize Theron (Bombshell)
    • Renee Zellweger (Judy)

    En iyi aktör (Müzikal veya Komedi)

    • Daniel Craig (Knives Out)
    • Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)
    • Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time In Hollywood)
    • Taron Egerton (Rocketman)
    • Eddie Murphy (Dolemite is My Name)

    En iyi aktris (Müzikal veya Komedi)

    • Awkwafina (The Farewell)
    • Ana de Armas (Knives Out)
    • Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette)
    • Beanie Feldstein (Booksmart)
    • Emma Thompson (Late Night)

    En iyi yardımcı erkek oyuncu

    • Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)
    • Anthony Hopkins (The Two Popes)
    • Al Pacino (The Irishman)
    • Joe Pesci (The Irishman)
    • Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

    En iyi yardımcı kadın oyuncu

    • Kathy Bates (Richard Jewell)
    • Annette Bening (The Report)
    • Laura Dern (Marriage Story)
    • Jennifer Lopez (Hustlers)
    • Margot Robbie (Bombshell)

    Televizyon

    En iyi aktör (Müzikal veya Komedi)

    • Michael Douglas (The Kominsky Method)
    • Bill Hader (Barry)
    • Ben Platt (The Politician)
    • Paul Rudd (Living with Yourself)
    • Ramy Youssef (Ramy)

    En iyi aktris (Müzikal veya Komedi)

    • Christina Applegate (Dead to Me)
    • Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)
    • Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)
    • Natasha Lyonne (Russian Doll)
    • Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

    En iyi aktör (Drama)

    • Brian Cox (Succession)
    • Kit Harington (Game of Thrones)
    • Rami Malek (Mr. Robot)
    • Tobias Menzies (The Crown)
    • Billy Porter (Pose)

    En iyi aktris (Drama)

    • Jennifer Aniston (The Morning Show)
    • Olivia Colman (The Crown)
    • Jodie Comer (Killing Eve)
    • Nicole Kidman (Big Little Lies)
    • Reese Witherspoon (Big Little Lies)

    En iyi aktör (Televizyon filmi veya mini dizi)

    • Christopher Abbott (Catch-22)
    • Sacha Baron Cohen (The Spy)
    • Russell Crowe (The Loudest Voice)
    • Jared Harris (Chernobyl)
    • Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

    En iyi aktris (Televizyon filmi veya mini dizi)

    • Kaitlyn Dever (Unbelievable)
    • Joey King (The Act)
    • Helen Mirren (Catherine the Great)
    • Merritt Wever (Unbelievable)
    • Michelle Williams (Fosse/Verdon)

    En iyi televizyon filmi veya mini dizi

    • Catch-22
    • Chernobyl
    • Fosse/Verdon
    • The Loudest Voice
    • Unbelievable

    En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya TV filmi)

    • Patricia Arquette (The Act)
    • Helena Bonham Carter (The Crown)
    • Toni Collette (Unbelievable)
    • Meryl Streep (Big Little Lies)
    • Emily Watson (Chernobyl)

    En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya TV filmi)

    • Alan Arkin (The Kominsky Method)
    • Kieran Culkin (Succession)
    • Andrew Scott (Fleabag)
    • Stellan Skarsgård (Chernobyl)
    • Henry Winkler (Barry)

    En iyi televizyon dizisi (Drama)

    • Big Little Lies
    • The Crown
    • Killing Eve
    • The Morning Show
    • Succession

    En iyi televizyon dizisi (Müzikal veya komedi)

    • Barry
    • Fleabag
    • The Kominsky Method
    • The Marvelous Mrs. Maisel
    • The Politician


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    ardicli2000 2 hf. en beğenilen
    Marriage Story e ödül vermek için zorlamışlar. En iyi yardımcı kadın ödülünü vermişler. Kadın 10 dk rolü yok. Nasıl ödül alıyor anlamıyorum.

    The Irishman'e ödül vermemek..... Geçiniz.
    Once Upon a Tıme in Hollywood a 3 ödül vermek..... Geçiniz

    Yapılan iki doğru var:
    Joaquin Phoenix
    Chernobyl.
    Marriage Story e ödül vermek için zorlamışlar. En iyi yardımcı kadın ödülünü vermişler. Kadın 10 dk rolü yok. Nasıl ödül alıyor anlamıyorum. The Irishm...
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    Yanıtla +8
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    Mutlak.Sıfır 2 hf.
    Joker filmine yazık olmuş en iyi film ödülünü kesinlikle hak eden yapımdı. Ayrıca Irishman filminde muhteşem oynayan Al Pacino'ya ödül verilmeyen organizasyonların kaale alınacak tarafı kalmamıştır.
    Joker filmine yazık olmuş en iyi film ödülünü kesinlikle hak eden yapımdı. Ayrıca Irishman filminde muhteşem oynayan Al Pacino'ya ödül verilmeyen organizasyonla...
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    Yanıtla +5
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    Formani 2 hf.
    Quentin Tarantino yine kaptı en iyi senaryo ödülünü
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    DH Misafiri 2 hf.
    Once Upon a Time in Hollywood nasıl bu kadar ödül alıyor çok kötüydü
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    a_y_k_u_t 2 hf.
    En iyi senaryo ödülünü nasıl Once Upon a Time in Hollywood'a verebiliyorlar anlamıyorum. Senaryo yok nerdeyse, kurgu desen leş. Quentin Tarantino ağırlığını kullanmış yine aldırmış bir tane ödül. Başka bir açıklaması yok. Marriage story çöpüne de yine zorla bir tane ödül vermişler, en anlamsız olanını hemde. Kadın ortalıkta gözükmüyor ne ara gördünüz oyunculuğunu da yardımcı oyunculuk ödülünü verdiniz resmen komedi. Chernobyl ve Joker'in ödül almasına şaşırmadım, hakediyorlardı. 1917'yi henüz izlemedim değerlendiremeyeceğim :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Manhunt Three 2 hf. a_y_k_u_t
    Marriage Story filmini beğenmemiş olabilirsin ancak böyle bir filme çöp gibi sözlerde bulunman seni kâle almamamızı sağlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ardicli2000 2 hf. en beğenilen
    Marriage Story e ödül vermek için zorlamışlar. En iyi yardımcı kadın ödülünü vermişler. Kadın 10 dk rolü yok. Nasıl ödül alıyor anlamıyorum.

    The Irishman'e ödül vermemek..... Geçiniz.
    Once Upon a Tıme in Hollywood a 3 ödül vermek..... Geçiniz

    Yapılan iki doğru var:
    Joaquin Phoenix
    Chernobyl.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BoJack Horseman 2 hf.
    Netflix filmi diye önyargı var sanırım. Yoksa Marriage Story (Laura Dern hariç) ve Irishman'in boş dönmesi çok mantıksız. Parasite'e sevindim. Joker bestecisinin ödül almasına sevindim, filmin konusunda da demiştim müzikler sayesinde bir an bile kopamıyorsunuz. Joaquin de keza usta işi oynamıştı. TV kısmında pek itiraz edilebilecek bir şey olmadı gibi, Ramy Youssef ve Russell Crowe epey sürpriz oldu bana. Ramy zaten ödül alırken de dedi "Kimse dizimi izlemedi biliyorum" Fleabag ve Succession'a giden ödüller yerli yerinde. Oliva Colman zaten Kraliçem Michelle Williams'a ayrıca sevindim.
    Yanıtla +1
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    Mutlak.Sıfır 2 hf.
    Joker filmine yazık olmuş en iyi film ödülünü kesinlikle hak eden yapımdı. Ayrıca Irishman filminde muhteşem oynayan Al Pacino'ya ödül verilmeyen organizasyonların kaale alınacak tarafı kalmamıştır.
    Yanıtla +5
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    MertDrx 2 hf.
    En iyi aktör (Drama)

    Christian Bale (Ford v Ferrari)

    Hakkı yenmiş bence Jokerden çok daha iyi bir performansı vardı.
    Yanıtla +1
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    Manhunt Three 2 hf.
    Al Pacino veya Joe Pesci en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi aktörde Adam Driver veya Joaquin Phoenix, en iyi senaryoda Marriage Story, The Irishman veya Parasite, en iyi aktris ise Scarlett Johansson olmasını umuyordum. En iyi film ise hangisine giderse gitsin hak ediyordu. Bir çok ödülde de bu böyleydi. Bu sene birbirinden iyi bir çok şey vardı. Ancak sanki The Irishman'e ödül vermemek için aynı yapımlara 2'şer, 3'er ödül vermişler gibi olmuş. Oscar'ı bekliyorum.
    Yanıtla +1
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    The Hollow 2 hf.
    Once Upon a Time in Hollywood'da Brad Pitt'in oyunculuğu ön plana çıkmıştı. Ödülü alması şaşırtmadı. Filmin içeriğini bilmek, anlamakta önemli. Anlayamayınca insanlar saçmalıyor.
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    StaatSanWalt 2 hf.
    Once upon a time in hollywood hakikaten en iyi film olamaz ya. Evet uğraşılmış, edilmiş ama leonardo di caprio dışında ne filmin konusunda ne oyuncularında hiçbirşey yok. Brad Pitt klasik rolünde, Margot Robbie desen neden filmde olduğu bile belli değil saçma olmuş.
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    4153 kez okundu.
    12 yorum yazıldı.

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